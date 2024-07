Afrontar las secuelas de un naufragio: "Las desapariciones en el mar son devastadoras para las familias"

Estrés agudo, postraumático o sentimiento de culpa. Son algunas de las secuelas que una catástrofe como la del naufragio del 'Argos Georgia' en las Islas Malvinas suele dejar en los supervivientes y en las familias de las víctimas.

"No sé ni cómo sobrevivimos. Fue terrorífico. Física y mentalmente. Sobre todo por la pérdida de nuestros compañeros. Pobrecitos, duele", afirmaba este lunes, ya en Galicia, el marinero de Vigo Francisco Gondar.

Con un saldo de 9 marineros fallecidos y 4 desaparecidos, naufragios como este no solo afectan a nivel físico, sino también emocional y psicológico. En situaciones tan devastadoras, es crucial comprender cómo pueden las personas afectadas enfrentar el trauma y qué recursos hay disponibles para ayudarlas.

Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias

"Este caso, el del naufragio del 'Argos Georgia', sí entra dentro del protocolo que tenemos con el 112, que nos da el aviso", explica la psicóloga Ana Mª Núñez Rubines. Ella es la responsable de coordinar a los profesionales que forman parte del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catátrofes e Emerxencias (Gipce), del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia y que desde 1997 tiene un convenio con la Xunta de Galicia.

"Nosotros estamos en los primeros momentos, durante las tareas de búsqueda y rescate, normalmente 24 o 48 horas", explica Ana Mª Núñez, que también ha intervenido con su grupo en el naufragio del 'Villa de Pitanxo', el accidente del Alvia en Angrois, el de la pirotecnia de Tuy o el del Rally de Carral de 2020 que dejó siete víctimas mortales, entre ellas dos embarazadas. "Solemos actuar con las familias de los fallecidos y de los desaparecidos", afirma la psicóloga que subraya lo difícil que es lidiar con este tipo de situaciones.

Para los allegados de las víctimas mortales y de las personas en paradero desconocido, esta pérdida de seres queridos de forma súbita y trágica es difícil de procesar. En el caso de los marineros no localizados, este duelo es aún más complicado, como explica Ana Mª Núñez. "Las desapariciones en el mar son realmente devastadoras para la familia porque es un duelo que se prolonga. Es vivir entre la esperanza de que aparezca y la desesperación de que no lo haga. En Galicia somos conscientes de que hay gente que desaparece en el mar y no vuelve a aparecer nunca más. Ese no tener un lugar donde poder ir a visitar a tu ser querido, no tener un cuerpo que velar, que llorar... Es muy difícil lidiar con una situación como esa".

Los dos gallegos fallecidos en el naufragio del 'Argos Georgia': César Acevedo y Alberto Leyenda / ECG

Las posibles secuelas de los supervivientes

Este domingo, un avión militar fletado por el Gobierno de España para la repatriación aterrizaba en Lavacolla, trayendo de vuelta a los cuatro tripulantes gallegos que sobrevivieron al accidente: José Saborido (capitán), Ramón Hombre, Ramón García y Francisco Gondar. En una recepción cargada de emoción, sus familias los aguardaban en el Aeródromo militar de Santiago, ansiosas por abrazarlos después de la angustiosa experiencia que vivieron.

Emocionante llegada de los supervivientes del 'Argos Georgia' a Santiago / Jesús Prieto

Antes de ser rescatados, los 14 supervivientes del 'Argos Georgia' pasaron cerca de 20 horas en una balsa en medio de unas condiciones muy difíciles en el mar. Eventos traumáticos como este generan reacciones emocionales intensas en quienes los han vivido, como explica Núñez Rubines. Sobrevivir a una catástrofe de tales dimensiones puede provocar en las víctimas "estrés agudo que lleva a experimentar ansiedad extrema y confusión".

Otra consecuencia habitual es "el estrés postraumático" que lleva "a revivir el evento traumático a través de pesadillas, flashbacks y angustia emocional intensa". Los supervivientes, además, "suelen experimentar sentimientos de culpa por haber sobrevivido mientras que otros, a veces más jóvenes y más fuertes, no lo han conseguido".

Ayuda psicológica a supervivientes y allegados de las víctimas

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, hacía hincapié este domingo en la necesidad de que los supervivientes del naufragio "descansen" y les ha ofrecido los recursos del concello, incluido el apoyo psicológico. Tras regresar a casa, los tres vecinos de Ribeira que sobrevivieron al hundimiento del 'Argos Georgia' le han trasladado que necesitan tiempo para estar solos y rodeados de sus seres queridos.

La intervención psicológica, dice Ana Mª Núñez, "Es mucho de sostener el dolor que se produce en los primeros momentos y poner orden en el caos. Cuando recibimos una noticia como esta, que nuestro familiar se ha muerto o está desaparecido, nuestro mundo se desmorona y nos encontramos perdidos. Lo que nosotros ayudamos es a gestionar esas emociones y a poner las bases para que estas personas reorganicen su vida y avancen en el duelo".

Todo noso apoio e cariño ás familias das vítimas do naufraxio do Argos Georgia.



Hoxe recibimos a catro superviventes. Celebramos a vosa chegada e enviamos o noso afecto á familia de Juan Antonio ‘Pichón’, un dos desaparecidos pic.twitter.com/gVMLX9qI6q — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) July 28, 2024

En cualquier situación de pérdida de un ser querido, es importante "recuperar la rutina tras un tiempo prudencial pero lo antes posible". Si nuestra intención es ayudar a las personas afectadas, la recomendación de Ana Mª Núñez es: "Acompañarlos y preguntarles qué necesitan. No dar por supuesto que un abrazo o salir de casa. No actuar desde lo que nosotros pensamos que necesita esa persona, sino preguntarle qué le apetece hacer, tenerlo en cuenta y, sobre todo, ayudarle a que recupere el control de su vida, a establecer esas rutinas que le permitirán recuperar el orden que necesita".