Diez miradores en Galicia que no te puedes perder este verano

Si de algo puede presumir Galicia es de su belleza natural. Bosques, ríos, cascadas, playas, acantilados... los elementos que conforman el paisaje hacen de Galicia un lugar único. Toda la belleza que posee la comunidad se puede observar prácticamente desde cualquier lugar, aunque para disfrutar de todo el esplendor que posee la naturaleza gallega a veces merece la pena alejarse para disfrutar de unas vistas espectaculares y ver las cosas desde otra perspectiva. Es por eso que los miradores se convierten en un lugar indispensable a visitar en Galicia.

Muchos de estos lugares son una gran atracción, mientras que otros aún no son tan conocidos. Sin embargo, ya sea para realizar una foto con la que presumir en redes sociales o simplemente para disfrutar del paisaje, Galicia cuenta con una amplia oferta de miradores y rincones desde los que tener grandes vistas. Son infinitas las opciones a visitar por toda la comunidad, pero hay diez miradores que son imprescindibles y que debes visitar sí o sí.

Mirador de A Curota

En la comarca do Barbanza, concretamente en A Pobra do Caramiñal, se encuentra el Mirador de A Curota. Con poco más de 500 metros de altura es el punto de mayor visibilidad de las Rías Baixas.

En un día despejado, desde el mirador se puede disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas de Galicia. Desde lo alto de este paraje natural se pueden divisar las rías de Arousa, Pontevedra, Vigo y Muros-Noia.

Mirador Monte Muralla

A medio camino entre Lousame y Rianxo se encuentra el balcón de Monte Muralla, uno de los lugares con las mejores vistas de Galicia. Inaugurado a principios del año 2020 se eleva a casi 700 metros de altura, lo que le permite contar con una panorámica única.

Javier Rosende Novo

Desde la plataforma de madera que conforma el mirador se puede apreciar la totalidad de la ría de Arousa, la ría de Muros-Noia, la ría de Pontevedra e, incluso si la climatología lo permite, las torres de la Catedral de Santiago o las Illas Cíes.

Mirador de Gundián

En el municipio de Vedra se encuentra el Puente de Gundián, uno de los viaductos más emblemáticos de la comunidad. El Puente de Gundián se erige desde 1958 sobre el río Ulla y forma parte de la antigua línea ferroviaria entre Ourense y Santiago. Actualmente sigue siendo utilizado por el tren, pero hay horas en las que no pasa ninguno y son muchos los que optan por subir a las vías para disfrutar de las grandes vistas.

Desde hace unos años el viejo puente de Gundián rivaliza con otro situado un poco más abajo: el Viaducto del Ulla, considerado como el puente más alto destinado al paso de trenes de alta velocidad.

Desde el Mirador de Gundián se puede disfrutar de ambas estructuras ferroviarias con una panorámica increíble, lo que lo convierte en uno de los miradores gallegos más populares en redes sociales.

Mirador de O Ézaro

A Costa da Morte está repleta de miradores, pero hay uno que destaca sobre los demás: el de O Ezáro. Situado a unos 260 metros de altitud sobre el nivel del mar, desde él se puede contemplar la desembocadura del río Xallas y su impresionante cascada, el monte Pindo y, en el horizonte, el cabo Fisterra y las Islas Lobeiras.

Mirador da Siradella

En el punto más alto de la penínsulade O Grove, a 167 metros sobre el nivel del mar, se alza el monte de A Siradella. En lo alto se encuentra uno de los enclaves característicos de la comarca do Salnés: el mirador da Siradella.

El mirador está formado por una balconada dividida en dos plataformas. A pesar de no alcanzar una gran altura, solo unos 167 metros, desde el mirador se pueden disfrutar de unas vistas extraordinarias con el Complejo Intermareal Umia-O Grove, el istmo de A Lanzada, la ría de Arousa, así como las Cíes y las Ons al fondo.

Mirador Monte do Faro de Domaio

A 627 metros sobre el nivel se alza en Moaña el monte do Faro de Domaio, la montaña más alta de la Península do Morrazo solo por detrás del Coto de Home, lo que lo convierte en uno de los mejores puntos para observar la ría de Vigo.

En mayo de 2021 se habilitó en lo alto un mirador con una plataforma metálica con unas vistas impresionantes de la ría viguesa. Además, en la plataforma hay instaladas dos esculturas giratorias de madera en forma de mano, lo que lo convierte, aún más si cabe, en un lugar único.

Desde el mirador se puede ver gran parte de la ría de Vigo, el puente de Rande, Cabo Home, Cabo Silleiro e incluso las Illas Cíes.

Mirador da Perdiz

Cada año el municipio de Valga organiza un concurso, 'Embelecer Valga', que premia al lugar más bonito acondicionado por los vecinos y que busca implicar a la ciudadanía en el cuidado de los espacios públicos. El pasado año, la propuesta ganadora es la de los vecinos de O Vilar, con la recuperación del Mirador da Perdiz.

Situado en Cordeiro, el Mirador da Perdiz es el resultado del esfuerzo de 14 vecinos que querían poner en valor este enclave. Además de la adecuación y la limpieza del lugar, se instaló en el mirador un banco dentro de un gran corazón de hierro con un 'Quérote' grabado, haciendo más espectaculares las vistas desde el lugar.

Desde que el mirador fue recuperado son muchos los visitantes que se acercan para contemplar las vistas del río Ulla y de sus riberas.

Mirador de O Limo

La sierra de A Capelada está repleta de miradores que permiten desde los que descubrir este espectacular enclave. El mirador Chao do Monte, el mirador de Vixía de Herbeira o el mirador dos Carris son alguno de los puntos desde los que disfrutar de una panorámica asombrosa del entorno. Cada uno de ellos con su particular encanto, sin embargo, hay uno que no te puedes perder: el mirador de O Limo.

Se encuentra a 350 metros de altura, está situado en una ladera de O Monte do Limo. Desde aquí se puede disfrutar de unas vistas impresionantes de la ría de Ortigueira y del pueblo de Cariño.

Mirador Pedra da Rá

En lo alto del monte Castro, en Ribeira, se alza una enorme piedra con forma de rana que da nombre a este mirador situado a 213 metros sobre el nivel del mar.

Desde el mirador se puede disfrutar de unas increíbles vistas de las dunas de Corrubedo, la ría de Arousa, la costa de Ribeira, así como la silueta de varias islas Atlánticas como las Ons, Cíes o Sálvora.

Balcones de Madrid

Balcones de Madrid / Ribeira Sacra

Los llamados como los Balcones de Madrid son uno de los miradores más conocidos de la Ribeira Sacra. Con una altitud de 600 metros son un espectacular observatorio del valle del río Sil.

Su nombre se debe a que desde este lugar se despedían a los barquilleros en sus desplazamientos a Madrid.