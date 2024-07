El anticiclón viene y va en Galicia los próximos días: la AEMET prevé este tiempo el resto del verano

Vemos na imaxe do satélite como as brétemas costeiras🌫️foron protagonistas nesta xornada no litoral atlántico, con un forte contraste de temperatura entre o interior galego e a costa.

Nestes momentos temos : #Ourense 35.3ºC e en #Vigo 21.1ºC pódese ver unha diferencia de +14ºC. pic.twitter.com/clYCqEkArp