Galicia sigue creando empleo en cifras récord mientras España registra el peor julio de la serie histórica

Galicia roza su récord de empleo tras sumar una media de 8.500 cotizantes en julio; +0,78% en comparación con el mes anterior. Alcanza así un total de 1.093.374 afiliados. Estas cifras contrastan con la bajada media de 9.783 cotizantes en España en el peor mes de julio de la serie histórica (-0,05%), lastrado principalmente por el sector de la educación, que perdió 122.551 afiliados por el fin del curso escolar, según datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social este viernes.

En comparación con julio del año 2023, la afiliación creció en Galicia en 15.246 personas, un 1,41% más, en este caso un avance por debajo de la media de incremento del 2,35% estatal, en donde repunta en 491.221 cotizantes.

Por provincias en Galicia, la mayor alza relativa frente a junio se la anota Pontevedra, que se anota un 1,15% de ascenso al crecer en 4.378. Le sigue Lugo (1.390 más, un 1,10% más); A Coruña (2.254 más, un 0,48% más) y Ourense (481 más, 0,45% más). La gran mayoría de los inscritos en la Seguridad Social en Galicia pertenecen al Régimen General, el más numeroso del sistema, en concreto son 868.950 --22.812 de ellos del servicio de hogar y 6.234 del servicio agrario--. A ellos se suman 205.512 autónomos y 18.912 trabajadores del mar.

Mientras, el empleo en España experimentó un frenazo brusco este julio, que dejó el peor registro en un octavo mes del año de toda la serie histórica. El retroceso, en términos absolutos, no fue dramático: se perdieron 9.783 afiliados a la Seguridad Social, sobre un total de 21,38 millones de trabajadores en activo. No obstante, el hecho de registrar números rojos en un mes de julio -solo ha pasado dos veces en toda la estadística disponible- y que los datos desestacionalizados confirmen que el mercado laboral ha bajado varias marchas de golpe no deja buenas señales.

Cataluña logró salvar por poco los números rojos y registró un incremento de la afiliación de 3.363 personas, hasta un total de 3,83 millones de catalanes activos laboralmente. No así la otra locomotora económica del país, Madrid, que se dejó 25.530 ocupados; arrastrando, junto a Andalucía (-11.829) y pese a la contribución de Islas Baleares (12.722), el empleo a los números rojos este pasado mes.