Regresan a Galicia los 33 trabajadores tiroteados en una emboscada en Ecuador

Los trabajadores gallegos que fueron tiroteados esta semana por unos asaltantes en Ecuador llegaron este domingo a Vigo procedentes Guayaquil, donde su autobús fue tiroteado la madrugada del miércoles cuando regresaban de las instalaciones en las que trabajaban en la reparación de un buque de la empresa armadora Albacora. Pasadas las ocho de la mañana, y después de hacer escala en Madrid, los trabajadores del naval aterrizaron en el aeropuerto de Peinador, donde fueron recibidos por familiares y amigos.

“Ha sido una película con final feliz. Le he dado mil vueltas a la cabeza recordando aquel momento, pero lo mejor es que todos estamos bien y de vuelta en casa. Ahora toca desconectar y disfrutar de la familia y los amigos", declaró uno de los trabajadores a la agencia EFE a su llegada a Vigo.

El asalto se produjo en el cantón de Guayaquil, a donde se habían desplazado para trabajar en la reparación de un atunero. El autobús en el que viajaban recibió casi 20 disparos de los seis asaltantes que les tendieron una emboscada.

Las bandas que viven de la extorsión

Uno de los trabajadores que iba en el autobús atacado es el cangués Alberto Álvarez “Tato”, que vivió el suceso y que asegura que están vivos de milagro: “Me pasó de todo por mi cabeza. Nunca me hubiera imaginado esto. Fue como una auténtica película”. El cangués afirma que llegaron al país sudamericano hace semana y media, en concreto a la localidad costera de Posorja, que pertenece a Guayaquil, en su caso como autónomo para una empresa viguesa para realizar trabajos de reparación en atuneros de Albacora. Para él era su primer trabajo en Ecuador, otros compañeros ya acuden todos los años. En el momento de la llegada señala que fueron advertidos de la peligrosidad del país, en donde muchas bandas viven de la extorsión a las empresas, lo que llaman “vacuna”, unas acceden a vacunarse y otras no. Les dijeron que no salieran del hotel y les pusieron seguridad privada con dos escoltas armados que les acompañaban en todos los desplazamientos hasta el astillero.

Todos los días iban y regresaban en autobús, con las dos personas de seguridad a bordo, haciendo rutas diferentes y con horarios distintos para evitar posibles ataques, pero el martes, quizás advertidos por algún local, en el trayecto de regreso al hotel, en Playas, a los 5 o 10 minutos y en unas carreteras totalmente a oscuras, el autobús fue adelantado por tres motoristas. Asegura que ellos empezaron a sentir unos impactos en el bus y ya uno de los agentes de seguridad empezó a gritar: “¡Todos al suelo del pasillo!” y también gritó al conductor que no parara, que le diera caña. Uno de los escoltas empezó a disparar.

“Durante 15 o 20 minutos el autobús fue a toda pastilla, estuvimos a punto de volcar en dos ocasiones y llegamos al pueblo del hotel con el motor echando humo porque una de las balas lo alcanzó”, recuerda Alberto Álvarez, que asegura que durante ese tiempo “me pasó de todo por mi cabeza. Nunca me hubiera imaginado esto. Fue como una auténtica película”.