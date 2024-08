Una tarde con los refugiados del Monte do Gozo: "¿Aquí hace siempre tanto frío?"

Se ha hecho de rogar teniendo en cuenta que la hoja del almanaque ya reza agosto, pero el sol comienza a hacerse notar mientras las nubes se disipan en el Monte do Gozo, con una temperatura suave en torno a los 25ºC que muchos santiagueses aprovechan para acudir a refrescarse a una de las piscinas públicas al aire libre de las que gozan los habitantes de la capital gallega.

Es viernes. El trasiego de gafas de sol, toallas y bañadores es observado con atención por un grupo de cuatro jóvenes recién llegados a la ciudad que se encuentran sentados a las puertas de uno de los pabellones del albergue compostelano que es habitualmente la última parada para los peregrinos que arriban a la ciudad a través del Camino Francés.

Sin embargo, el itinerario seguido por estos muchachos –que no superan los veinticinco años de edad– nada tiene que ver con la ruta jacobea de mayor tradición histórica. Su particular camino comenzó en Mali, un país del África Occidental devastado por un conflicto bélico que supera ya la década de antigüedad. Desde allí, emprendieron una marcha a pie de meses de duración hasta la costa de Mauritania, donde previo pago, pudieron enrolarse en un cayuco de menos de 15 metros de eslora para, tras ocho días de dura travesía, en condiciones de hacinamiento a través del inclemente Atlántico, arribar a las Islas Canarias.

Al ya de por sí agotador recorrido hubo que añadir un vuelo hacia Madrid y dos autobuses, uno desde la capital estatal hasta Mérida y otro desde la ciudad extremeña hasta Santiago, para llegar al que será temporalmente su nuevo hogar. A pesar de haber superado ya su tercera noche en la capital autonómica, en su mirada se puede percibir todavía el cansancio acumulado tras su kilométrico periplo, aunque su sonrisa denota el alivio de haber conseguido el propósito que se impusieron hace meses y el agradecimiento para con aquellos que les ayudan día a día en su adaptación.

Con las torres de la Catedral compostelana en el horizonte, este diario charla con Lass, Moussa, Seidou y Adama –nombres ficticios para proteger su identidad– que, acostumbrados a un clima en el que se rozan de media los 40ºC durante el verano meteorológico, se preguntan si las temperaturas que se han encontrado en Santiago son las habituales. “¿Aquí hace tanto frío siempre?”, consulta Moussa, poco tiempo después de entablar conversación.

De cualquier modo, nada comparable con las gélidas circunstancias en las que realizaron la singladura de más de un millar de kilómetros que separa la costa mauritana de las Islas Canarias y en la que su único resguardo fueron unas mantas y el calor corporal de sus compañeros. Con sus teléfonos móviles muestran imágenes de cómo zarparon, acostados en una pequeña lancha –que parece ser de madera– en la que el apilamiento de personas impide incluso otear su cubierta. “Muy duro, muy duro”, rememora Seidou, ya en la lengua cervantina.

En la rúa da Ponte de San Lázaro se cruzan aquellos que van a dar un paseo y los que regresan al albergue / ECG

No emprendieron el camino juntos, sino que los cuatro se conocieron ya en España. Sin embargo, las condiciones en las que realizaron este via crucis son muy similares. Y a pesar del escaso tiempo de convivencia, entre ellos se percibe una relación casi de camaradería.

Ahora, una vez conseguido su objetivo de alcanzar tierras europeas, el único propósito de estos jóvenes es poder comenzar a trabajar cuanto antes. Para esa labor le serán de inestimable ayuda las clases de castellano que comenzarán a recibir mañana gracias a la ONG Rescate, encargada de prestarles asistencia durante su estadía en la capital gallega.

Lass, de 22 años, comenta que le gustaría ser chófer –empleo que a pesar de su corta edad ya desarrollaba en su país natal–. Por su parte, Moussa y Adama, 19 y 24 años respectivamente, están interesados en aprender el oficio de la fontanería y poder ganarse la vida con ello. Seidou, también con 19 años, señala que le gustaría dedicarse a la pesca.

Mientras esperan a comenzar a recorrer este nuevo camino que les lleve a poder establecerse en el mercado laboral, hay un punto en el que coinciden. A pesar de que todos ellos hablan francés, su intención no es otra que quedarse en España y desarrollar su trayectoria vital en el país que les ha acogido. Los compostelanos menos despistados los pueden haber visto ya paseando por las calles de la ciudad durante estos días. Enfilan a pie la bajada del Monte do Gozo realizando el mismo recorrido que los peregrinos en la ansiada etapa final y han conocido ya la emblemática praza do Obradoiro. “La ville está bien, bonita”, apunta Adama.

Sin embargo, en ese trayecto hasta el centro lo que más llamó su atención fue el Estadio Verónica Boquete de San Lázaro que acudieron prestos a visitar. Allí se encontraron con la concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, que les enseñó las instalaciones pudiendo incluso entrar en su interior y dar un paseo sobre el terreno de juego en el que dentro de tan solo un mes sonará el silbatazo de inicio a una nueva temporada para la SD Compostela. “Fueron muy amables y quedaron impresionados con el estadio, como si fuera el Bernabeu”, comenta la edil. En conversación con este diario, los jóvenes reconocían que les gustaría poder asistir a algún partido.

Junto a los paseos, los jóvenes disfrutan en las instalaciones del albergue santiagués jugando al fútbol y charlando entre ellos. Incluso, según comentaban, en la tarde del jueves pudieron disfrutar de un baño en la pileta del complejo. En definitiva, tratan de aclimatarse –además de al mercurio– a una nueva vida, lejos del conflicto bélico y del más que arriesgado camino que dejan atrás, en una sociedad que tiene ante sí la oportunidad de demostrar su mayoritaria madurez y acoger con responsabilidad y calidez a unos jóvenes que, a pesar de su corta edad, ya han pasado demasiado frío.