Terapeutas ocupacionales piden estar en Atención Primaria: “Supondría una reducción de costes”

Para aquellos que han sufrido ictus o una patología psiquiátrica, enfermos de esclerosis múltiple; también para personas mayores que ven mermadas sus capacidades físicas o mentales, la labor de los terapeutas ocupacionales es una de las grandes desconocidas dentro del sistema sanitario. “Lo que pedimos son oportunidades y poder estar presentes en todos los servicios necesarios”, indica Belén Núñez Rey, vicepresidenta del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia (Cotoga).

Galicia cuenta, según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), con una media de 81 terapeutas ocupacionales al día en el sistema público. Esto supone un 34% más que hace siete años, cuando tan solo llegaban a los 47. El mayor incremento se produjo tras la pandemia de la covid-19, puesto que en 2020 el número de profesionales de esta categoría se situaba en apenas medio millar.

“Existe una falta de equidad tremenda entre los profesionales que realizan sus labores en las diferentes áreas sanitarias”, incide Núñez Rey, que puntualiza que, por ejemplo, en servicios como los de A Mariña, Monforte o el Barco de Valdeorras no se cuenta con ningún terapeuta ocupacional en plantilla. “No es justo que por vivir en Santiago o A Coruña tengas opción a más recursos”, manifiesta, al tiempo que especifica que “no estamos en ninguna zona rural”.

En este sentido, la vicepresidenta de Cotoga puntualiza que una de las grandes demandas es la inclusión de estos profesionales en los servicios de Atención Primaria. “Tenemos ejemplo de esto en otras comunidades como Andalucía, donde hay unos 250 terapeutas en Primaria. También están presentes en Canarias o Cataluña. Aquí vamos por detrás”, apostilla.

Núñez Rey detalla que su presencia en los centros de salud “supondría una reducción de costes para la sanidad, pero también de consultas”, puesto que “si haces promoción de la enfermedad y promoción de la salud, no es necesario que los pacientes acudan tantas veces”. “Hay evidencia científica que demuestra la eficacia de la intervención”, señala.

Con todo, en palabras de Núñez Rey, se está dando pequeños pasos en este sentido. “El año pasado se consiguieron siete plazas de terapia ocupacional en la Rede Galega de Promoción de Saúde (Regaps). Era un contrato de un año, pero este se volvió a renovar”, aclara.

“Hay sanitarios que no conocen lo que hacemos”

“Nos encontramos en el día a día que, dentro del colectivo de profesionales sanitarios, muchos no conocen lo que hacemos. Nosotros dependemos de que muchas veces nos derive, por ejemplo, un médico rehabilitador a nuestros servicios y si ellos no saben cuál es nuestra labor, no van a derivar a ninguna persona a nuestros servicios”, explica la vicepresidenta de Cotoga.

Por ello, demandan que “nos dejen formar a profesionales dentro de la pública para que sepan que podemos hacer”.