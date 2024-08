Galicia tuvo un julio "cálido y húmedo": ¿Cómo será el mes de agosto?

Bos días! Hoxe comeza a retirarse o anticiclón. Á tarde entran os ventos do oeste que traerán nubes ao litoral mentres que seguiremos con sol no interior.



Vemos na imaxe do satélite a fronte que entrará mañá en #Galicia. Moi pouco activa. Unha vez que pase, volverá o anticiclón. pic.twitter.com/IQ6sjP8uyc