Dos grandes fiestas gastronómicas en Galicia para visitar este fin de semana: te chuparás los dedos

Llegamos al ecuador del verano. Julio y el primer fin de semana de agosto son historia y tras un fin de semana lleno de fiestas y gastronomía (con la Festa do Albariño en Cambados y la Festa do Pemento en Padrón), ya son menos las grandes citas que quedan en el calendario.

Sin embargo, todavía queda tinta en el tintero y las festividades locales no darán tregua durante el próximo fin de semana. Habrá celebraciones por todo el territorio, pero habrá dos 'feiras' que están señaladas en rojo en el calendario desde hace meses.

Se trata de la Festa do Pulpo de Carballiño y de la Festa do Mexillón e do Berberecho en Vilanova de Arousa, dos cónclaves que cada año logran reunir a miles de visitantes.

Festa do Pulpo de O Carballiño

El plato fuerte del fin de semana estará en O Carballiño. Allí, tendrá lugar una multitudinaria celebración conocida como la Festa do Pulpo, un convite que hace honor al oficio de pulpeiro/a y que cuenta ya con más de 50 años de historia.

Tendrá lugar el 11 de agosto en el parque municipal, lugar en el que los pulpeiros y pulpeiras hinstalarán sus calderas para atender la demanda de vecinos y visitantes. Si quieres probar el mejor pulpo de Galicia, este fin de semana lo podrás disfrutar en O Carballiño.

Festa do Mexillón e do Berberecho en Vilanova de Arousa

Si prefieres la costa, Galicia también tiene otra fiesta gastronómica que ofrecerte este fin de semana. Se trata de la Festa do Mexillón e do Berberecho, que tendrá lugar en Vilanova de Arousa entre el 8 y el 11 de agosto.

El pueblo arousano podrás degustar los productos estrella de la ría bajo una carpa situada en Xardín Umbrío. Como era de esperar, los protagonistas de la fiesta serán el mejillón y el berberecho en sus infinitas formas: al vapor, en empanada, en salsa... Una delicia que no debes perderte.