Los políticos gallegos se van de vacaciones: estos son sus planes

¿Quién no ha escuchado alguna vez en Galicia eso de que "los políticos están de vacaciones todo el año”? Pues esa creencia popular no se ajusta del todo a la realidad, porque la mayoría solo puede disfrutar de un par de semanas este mes. Y algunos ni eso. Aunque a mucha gente le cueste creerlo, los representantes públicos tienen menos vacaciones de verano que la mayoría de trabajadores. Lo habitual en la Administración gallega son 15 días y en muchos casos compaginados con algo de agenda pública, aunque esta sea típicamente estival, como fiestas y comidas.

En realidad es esa agenda política la que condiciona el calendario. Es habitual fijar un pleno en el Parlamento para aprobar el techo de gasto entre la última semana de julio y la primera de agosto, igual que suele haber Consello da Xunta los primeros días de este mes –será hoy–. Y la ultima semana de agosto también suelen retomarse las reuniones del Gobierno autonómico, por lo que la mayoría de los políticos aprovechan entre dos y tres semanas a mediados y finales de este mes para descansar. Y lo hacen de forma mayoritaria en Galicia.

El presidente Alfonso Rueda, por ejemplo, pasará “uns días de vacións” este mes que repartirá, según su equipo, “a metade en Galicia e a outra metade fóra”, sin especificar destino. Un descanso “merecido” tras un año intenso por las elecciones.

La misma sensación tiene el líder socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que lleva algo más de un frenético año en el que fue delegado del Gobierno, diputado, candidato a la Xunta y ahora también secretario general del PSdeG. “Foi moi intenso desde o seu regreso á actividade política e despois de sete anos de inxustizas”, asegura su entorno. Como es habitual en el lucense, “namorado” de las Rías Altas, aprovechará para descansar en Fazouro (Foz), su destino estival desde hace años. “Estará coa familia e aproveitará para facer deporte e coller forza para o novo curso político”. En todo caso, el socialista alternará descanso y algo de agenda.

Tampoco saldrá de su rutina vacacional Ana Pontón. La líder del BNG ya disfrutó de unos días tras el 25-X, regresó para el pleno del techo de gasto y aprovechará ahora doce días “para desconectar”. “A mesma ruta de sempre”, lo que implica moverse entre Santiago, su casa familiar de Sarria y algo de playa en Carnota. “Moita familia, que Icía ten moitas ganas de que estea só para ela”, admite.

Ana Pontón, en la Romería Vikinga de Catoira / CEDIDA

Descanso de los conselleiros

Entre los conselleiros también hay cierta coincidencia: dos semanas de vacaciones y en Galicia. Eso sí, algunos más condicionados por la naturaleza de su área. Por ejemplo María José Gómez, titular de Medio Rural, estará entre su casa de Guntín y su piso de Foz, pero “con presencia pública” y siempre pendiente del teléfono por los incendios. También Román Rodríguez tendrá un descanso relativo, ya que buena parte de la planificación del curso escolar se hace en agosto. Según su equipo, “como otros años” se quedará en Galicia, por donde se “moverá bastante”.

El caso contrario es el de Facenda, donde Miguel Corgos se puede tomar un respiro tras la aprobación del techo de gasto y antes del atracón otoñal con los Orzamentos. “Coge un par de semanas y se va a quedar aquí”, explican, “salvo alguna posible salida puntual por la Península”.

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, tampoco descarta “alguna escapada corta”, pero su base serán las Rías Baixas, con vacaciones la segunda quincena del mes. Y José González, de Emprego, estará de entrada en la casa familiar de Maside, “pero no decidió todavía si se quedará siempre por Galicia o se irá”. Quince días que también se toma Diego Calvo, de los que algunos “irá a Portugal”. Y sin definir muy bien sus vacaciones está el conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño.

En Galicia se quedarán también seguro Fabiola García; José López Campos, que “descansará unos días y se quedará por aquí”; o Alfonso Villares, que suele hacer base en su casa de Cervo, en A Mariña, aunque también con agenda oficial.

Besteiro estuvo en la Feira do Bonito de Burela / CEDIDA

Otros representantes públicos

De los primeros en irse este verano fue el delegado del Gobierno Pedro Blanco, que está ya en Canarias, tras un final de curso intenso para él con el naufragio del Argos Georgia y la llegada de refugiados africanos.

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, también puede descansar ya tras el último pleno extraordinario. “Estará de vacaciones en Galicia y siempre pendiente del despacho”, ya que el ourensano es de los que suele tener “algo en agenda todas las semanas”.

A nivel municipal, los concellos también ralentizan su ritmo en agosto. En Santiago, Goretti Sanmartín tendrá ahora tras las fiestas “uns días de descanso”, pero “segue moi pendente de todo o que acontece”, indican en Raxoi. ¿Destino? “Preto de Compostela”, pero sin más pistas, como hacen muchos políticos que lo que buscan es, precisamente, descansar. Aunque la creencia de mucha gente es que ya lo hacen todo el año.

'Summer tour 2024'

Cuando los representantes públicos hablan de compaginar vacaciones y agenda oficial en verano tampoco suelen ser jornadas laborales muy exigentes, sino más bien fiestas, comidas y saraos varios. Sin ir más lejos, ayer mismo Alfonso Rueda se plantó con dos conselleiros, Román Rodríguez y María José Gómez, en la Festa do Albariño de Cambados; al mismo tiempo, Ana Pontón visitó la Romería Vikinga de Catoira; mientras que José Ramón Gómez Besteiro descansó tras pasar parte del sábado en la Feira do Bonito de Burela.

La agenda festiva de los conselleiros también es exigente. Miguel Corgos estuvo en la Festa do Galo Piñeiro de O Pino; su compañera de Consello Ángeles Vázquez hizo lo propio en la Feira do Cabalo de Curtis; mientras que María Martínez Allegue asistió al Xantar da Terceira Idade da Lama. Pero si hay un conselleiro con vocación festiva, ese es Alfonso Villares. El titular de Mar se dejó ver el sábado en el Percebe de Rinlo y en el Bonito de Burela, mientras que ayer cruzó Galicia para comer en la Festa do Mexillón de Rianxo.