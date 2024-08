Declaran improcedente el despido de un trabajador de un casino gallego al que pusieron un detective estando de baja

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ratificado la sentencia de un Juzgado de lo Social de Pontevedra en la que se considera improcedente el despido de un trabajador del Casino de La Toja, Santiago Marcelino Meis Otero, también concejal del PsdeG-PSOE en O Grove, al que la empresa puso un detective para tratar de demostrar que una baja era fraudulenta.

La sentencia del tribunal afirma que no hay "ni tan siquiera un atisbo de sospecha" de que esta baja fuese falsa, "más allá de las elucubraciones" de la empresa, al tiempo que apunta que solo ha quedado acreditado que durante el periodo de baja el hombre participó en un pleno municipal, repartió propaganda un día y jugó a la petanca con unos vecinos, pero sin tomar parte en la campaña electoral que se estaba desarrollando.

Los hechos se remontan al año 2023, cuando el hombre recibió una carta de despido del Casino de La Toja, donde trabajaba como croupier. En la misma, la empresa alegaba que se había abierto un expediente disciplinario a raíz de las indagaciones de un detective que habían contratado para seguir al trabajador en el periodo de baja.

El concejal había solicitado a la empresa un permiso para no asistir al trabajo durante la campaña electoral de las últimas municipales en el 2019, en las que participaba, algo que le fue denegado. Días después, el edil entregó una baja laboral que lo mantuvo en esta situación hasta el mes de julio, algo que la empresa consideraba como una maniobra para eludir sus obligaciones laborales y hacer frente a sus ocupaciones políticas.

La empresa consideró que "dicha forma de actuar, es decir, una baja laboral inmediata a la negativa al permiso solicitado" causó "sospechas", por lo que "se decidió proceder a una investigación al objeto de determinar y comprobar las actividades que ha venido realizando".

En el texto describen, con días y horas, supuestas participaciones del hombre en mítines y actos electorales, momentos con vecinos, reparto de camisetas, participación en cenas y una intervención en el pleno municipal, lo que consideran que indica que la baja era "fraudulenta". "Si podía repartir panfletos electorales, igualmente podía repartir cartas en el casino", indica el texto.

Sin embargo, el TSXG, como ya hizo en su momento el Juzgado de lo Social, rechaza esta argumentación y apunta que no hay base sólida para considerar que la baja, por un "trastorno ansioso depresivo", era fraudulenta, toda vez que había sido prescrita por un facultativo del Sergas que "le recomendó contacto social y realización de actividades deportivas como parte del tratamiento".

Además, el tribunal considera que no está probado que el hombre participase en la campaña electoral, si no que la recurrente "solo ha demostrado" una votación en un pleno municipal en la que, además, el hombre informó previamente "de que estaba de baja". El juego a la petanca con vecinos y la participación en un reparto de propaganda en un mercadillo, señala, "no configura un fraude" y "ni tan siquiera crea un atisbo de sospecha".