¿Puedes llevar a tu perro a la playa en Galicia? Normas generales y arenales caninos

En Galicia, como en todo el Estado español, puedes llevar a tu perro a la playa, pero hay algunas condiciones que debes cumplir.

La legislación española sobre el acceso de perros a las playas se basa en la Ley de Costas y en las diferentes ordenanzas municipales.

Ley de Costas

La Ley de Costas es la normativa que afecta a todas las playas de España. Esta normativa no dice nada sobre perros, no prohíbe su acceso a las playas y tampoco lo permite, solo aclara que las playas son bienes de dominio público y que el acceso al mar y la ribera será “libre, público y gratuito para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley”.

Es decir, no hay en esta normativa nada específico que prohíba el acceso de los perros a las playas en España. Lo que sí establece esta ley, es que son los Ayuntamientos los responsables de "mantener las condiciones de limpieza y salubridad de las zonas de baño, de colocar carteles informativos con las características, infraestructuras y medidas de seguridad".

¿Qué ocurre en Galicia?

En Galicia, la Xunta indica lo siguienteen el artículo 49.4 del decreto153/1998, de 2 de abril, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 1/1993, de 13 de abril, de protección de los animales domésticos y salvajes en cautividad.

La Xunta delega en los ayuntamientos el acceso de los perros a las playas / ECG

"Las autoridades municipales limitarán o prohibirán, en su caso, las zonas y horas en que podrán circular o permanecer los perros y otros animales sobre los parques, playas y otros espacios públicos, especialmente los frecuentados por niños, de sus respectivos términos municipales. Se prohíbe expresamente la presencia de animales en las piscinas públicas, durante la temporada de baños”.

Deciden los ayuntamientos

Es decir, de nuevo no está prohibido, sino que la Xunta delega la cuestión en los Ayuntamientos. Para disfrutar de tu mascota en la playa sin problemas, debes verificar primero la ordenanza sobre tenencia de animales o la de playas en cada municipio costero, ya que los Ayuntamientos pueden ir modificando estas normativas para permitir el acceso de perros a la playa.

Las ordenanzas municipales pueden establecer normas específicas sobre el acceso de perros a las playas. Por ejemplo, algunas ordenanzas municipales pueden prohibir el acceso de perros a las playas durante ciertos periodos de tiempo, como en el verano o otras fechas de temporada alta en los arenales.

Los perros que sí pueden entrar a la playa con total libertad, son los perros lazarillo, guías, de salvamento o de asistencia, es decir, perros autorizados, que tienen garantizado el acceso independientemente de toda ordenanza municipal.

Sanciones de hasta 3.000 euros

Galicia, con sus 1.498 km de costa, guarda numerosas calas y playas salvajes sin vigilancia, donde no suele haber problema por llevar a tu perro, siempre que se cumplan las condiciones oportunas.

Con todo, es posible que te enfrentes a una multa. En cuanto a las sanciones por infringir la prohibición de ir a la playa con el perro, están entre los 90 euros, hasta los 3.000 en casos graves y reincidentes. En este caso, son los policías locales los que denuncian este tipo de infracciones y tramitan las sanciones.

Arenales caninos en Galicia

A Coruña

Playa del Areal y Santo Antonio (Pobra do Caramiñal): La primera es una de las mejores playas caninas de Galicia , con arena fina y aguas tranquilas. La de Santo Antonio, también en A Pobra do Caramiñal y situada al otro lado de la desembocadura del río Xundeirama, permite el acceso a perros todo el año.

La primera es una de las mejores playas caninas de , con arena fina y aguas tranquilas. La de Santo Antonio, también en A Pobra do Caramiñal y situada al otro lado de la desembocadura del río Xundeirama, permite el acceso a perros todo el año. Playa canina de Ares: Ideal para disfrutarla cuando hay marea alta, para refrescarse tú y tu mascota.

Ideal para disfrutarla cuando hay marea alta, para refrescarse tú y tu mascota. Playa de Arnela y Playa Mar de Fóra: Estos dos arenales de Fisterra ofrecen entornos salvajes y vírgenes, perfectos para disfrutar con tu perro.

Lugo

Arenal do Penoural (Burela): Habilitada en 2016, es un pequeño arenal donde sus aguas no son aptas para el baño, pero perfectas para que el perro corra un rato en la arena.

Habilitada en 2016, es un pequeño arenal donde sus aguas no son aptas para el baño, pero perfectas para que el perro corra un rato en la arena. Punta Corveira (Barreiros): Pequeña cala de difícil acceso pero de gran belleza, ideal para disfrutar de unas tranquilas vacaciones junto a tu perro.

Pontevedra

Playas de O Espiño y O Portiño (O Grove): Estos dos arenales caninos se encuentran junto al puerto deportivo de San Vicente do Mar.

Estos dos arenales caninos se encuentran junto al puerto deportivo de San Vicente do Mar. Playa Cunchina (Cangas): Pequeña playa situada junto a la antigua conservera Massó.

Pequeña playa situada junto a la antigua conservera Massó. Playa de Cesantes y Chapela (Redondela): La zona canina de Cesantes es ideal para disfrutar de la playa en familia. La de Chapela es muy pequeña, y solo accesible en bajamar.

La zona canina de Cesantes es ideal para disfrutar de la playa en familia. La de Chapela es muy pequeña, y solo accesible en bajamar. Playas de A Foz y A Calzoa (Vigo): Dos playas contiguas de poca afluencia habilitadas para acudir con mascota desde 2018.

Dos playas contiguas de poca afluencia habilitadas para acudir con mascota desde 2018. Playa O Castelete (Vilagarcía de Arousa): Frente a las Naves de Pita.

Recomendaciones

Recuerda seguir las normas de cada playa y ser respetuoso con otros usuarios para que todos puedan disfrutar de un día agradable.

Lleva siempre bolsas para recoger las heces de tu perro y asegúrate de dejar la playa limpia.

Las playas gallegas ofrecen un entorno natural espectacular, y con estas opciones pet friendly, tanto tú como tu perro podéis disfrutar de un verano inolvidable en este rincón del norte de España.