Termómetros al alza con el avance de la semana: así se dejará sentir la ola de calor en Galicia

Xornada de influencia anticiclónica co nordés traendo humidade ao norte onde teremos ceos nubrados, choivas na #Mariña. Poucas nubes ao sur.

Como mostran as anomalías, situación que trae temperaturas elevadas ao sur e baixas para a época no norte. Co avance da semana 👉📈🥵 pic.twitter.com/tYf8OIgT9T