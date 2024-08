La ola de calor dejará en Galicia temperaturas sofocantes: así será el tiempo el fin de semana

Como vemos na situación sinóptica, predominio da influencia anticiclónica sobre #Galicia. Aínda que o día amence con abundantes nubes no terzo norte, irán diminuíndo progresivamente☀️

Temps en lixeiro📈



A partir do sábado teremos que prestar atención ás treboadas no interior⚡️ pic.twitter.com/WinvqwnEYA