Cierra un bar coruñés durante el puente de agosto por hartazgo de "fodechinchos"

En plena semana grande del turismo en Galicia, un bar gallego ha decidido bajar la persiana por hartazgo de los "fodechinchos". Con este apelativo, cuyo uso se ha extendido desde las Rías Baixas a toda la comunidad, se refieren al turista nacional caracterizado por su actitud altiva e irrespetuosa.

Los dueños del Puerto Martina Baar, ubicado en la playa de Mera, en el concello coruñés de Oleiros, ha tomado la decisión de cerrar entre el 12 y el 19 de este mes "ante la inminente llegada del puente del 15 de agosto", han comunicado a través de sus redes sociales.

¿Qué lleva a un negocio de hostelería a cesar su actividad en una de las semanas de mayor afluencia de turistas y facturación? "Estamos cansados de la prepotencia que atesora esta gente", critican sus responsables.

El Puerto Martina Baar ya se esperaba un agosto duro. "Creemos que esto se va a petar de mesetarios que traen de serie la frase 'qué tienes de pincho", publicaban sus responsables a finales de julio, junto a una serie de advertencias dirigidas a los "fodechinchos". "Esto no es un chiringuito de verano", era la primera. En ellas ponían en preaviso a los clientes de que carecen de cocina pero ofrecen un aperitivo de mañana. Sin embargo, por las tardes "no ponemos patatas ni aceitunas ni nada que se le parezca", aunque no ponían pegas a que la gente llevase comida.

Su intención era "conservar la esencia" que mantuvo el local durante el invierno, pero la afluencia de turistas irrespetuosos truncó sus planes. Por ello, una vez tomada la decisión de cerrar esta semana, esperan "que a partir del día 20 esté algo más liberado el panorama".