Mariscadores de Boiro protestan por un reparto que los lleva a la “ruina”

Una treintena de mariscadores de a flote de la Cofradía de Pescadores Cabo de Cruz, en Boiro, se manifestó ayer frente a la Consellería do Mar para denunciar el sistema de reparto de los bancos productivos del sector, que consideran que beneficia sobremanera al marisqueo de a pie mientras que los condena a ellos a la “ruina”.

El portavoz de este colectivo, Javier Noal, refirió un trato “discriminatorio” por parte del gobierno gallego, que en un comunicado posterior recalcó que se limita a aplicar la normativa vigente en el sector en caso de que no exista acuerdo entre las partes. Desde la administración autonómica apuntaron que la última reunión sobre este asunto se celebró el pasado 8 de agosto y que en ella estuvieron presentes miembros del gobierno y del sector.

No obstante, la situación no es del agrado de unos mariscadores que ayer se concentraron bajo el lema “Non somos furtivos, somos mariñeiros” y que portaron un ataúd en representación de la muerte a la que está abocada esta actividad de mantenerse las actuales condiciones. Los participantes en la protesta reclamaron la dimisión de la jefa territorial de la Xunta en A Coruña, María José Cancelo, a quien acusaron de ser “una mala servidora pública” por invadir “competencias que no le pertenecen”.

De acuerdo con lo expuesto, la falta de entendimiento entre sectores ha provocado que la totalidad de los bancos marisqueros hayan sido cedidos para la explotación del sector de a pie, sin alternativa alguna para los mariscadores de a flote.

Mientras tanto, la Consellería lamentó que este “enfrentamiento interno” esté afectando al normal funcionamiento de la Cofradía y subrayó su “voluntad de diálogo” para conseguir solucionar este conflicto entre los profesionales de a pie y los de a flote.