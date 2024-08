Más allá de Laxe: así es la espectacular playa de cristales de Galicia ubicada a los pies de un antiguo faro

Las playas de Galicia son otra cosa. Además de tener la única playa de arena negra de origen no volcánico del mundo o un arenal que es Monumento Natural, también contamos con espectaculares playas de cristales. Y si, en plural.

A pesar de que el arenal de Laxe es la playa de cristales más conocida de Galicia, no es el único arenal de estas características que alberga la comunidad gallega.

Más allá de Laxe

Podemos encontrar cientos de pequeños cristales en un rincón con mucho encanto situado bajo el antiguo Faro de Cabo Silleiro: una playa que comparte nombre con la vieja estructura.

Es uno de los arenales más especiales de Baiona, perfecto para darse un buen chapuzón y disfrutar del atardecer con vistas a las Islas Cíes.

Junto a la playa de cristales de Silleiro y de Laxe, la costa gallega oculta un tercero arenal de estas características.

Para llegar a ella tendremos que acercarnos hasta la localidad de Viveiro, muy cerca de la punta del Caballo.

A pesar de que su acceso es el más complicado de las tres nombradas, pues tendrás que hacerlo por mar, la pequeña playa del Salto do Can nada tiene que envidiarles a los otros dos arenales. ¿Alguna vez has estado?

De vertedero a playa

El origen de estos lugares se debe a que anteriormente eran utilizados como vertederos. Y como resultado, años después, la naturaleza devuelve la basura convertida en monumento.

El cóctel de basura y naturaleza no deja de sorprender a todo aquel que se acerca para descubrir sus encantos por sí mismo.

Con todo, este tipo de arenal no es único de Galicia. No muy lejos, en Asturias, se encuentra la playa cubierta de cristales de El Bigaral, situada al sur de Luanco.

Pero, si se quiere visitar alguna de las playas de cristales de más renombre, será necesario salir de España.

Estamos haciendo referencia, más concretamente, a los arenales de Ussuri, en Rusia, y la Glass Beach, en Mendocino (California). ¿Te animas?