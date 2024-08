Venezolanos, el colectivo que más emigra a Galicia: “Si Maduro no se va, llegarán más”

Galicia mantiene una buena racha en su crecimiento poblacional, aunque de manera moderada, permitiendo que la comunidad continúe rebasando los 2.700.000 habitantes al cierre del pasado mes de junio, según los últimos datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicada la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con todo, la cifra supone tan solo un incremento del 0,23% con respecto al 31 de junio del año pasado, pero el informe constata una realidad que ya viene siendo patente durante la última década: los inmigrantes son los que están tirando del carro de la demografía gallega. En el mismo periodo, los residentes extranjeros aumentaron en 14.697 alcanzando un máximo histórico: 160.000 personas, el 6% del conjunto de Galicia. Paralelamente, los habitantes con nacionalidad española en la comunidad descendieron en más de 8.375 ciudadanos.

Atendiendo a la procedencia de los extranjeros que llegan en Galicia, todo apunta a que la nacionalidad predominante será la venezolana entre la inmigración que llegue la comunidad durante el 2024. Entre el principio de este año y el treinta de junio (un mes antes de las elecciones presidenciales de Venezuela), fueron 3.090 las personas procedentes del país hispanoamericano que desembarcaron en tierras gallegas –lo que equivale a 17 al día–, posicionándose así en esta primera mitad del año como el primer colectivo entre la inmigración, seguidos de los colombianos y los españoles provenientes de otras comunidades. Actualmente se estima que residen más de 19.000 venezolanos en la comunidad.

Lo cierto es que el dato supone un cambio sustancial si se observa el mismo periodo del año pasado, cuando los colombianos ocupaban el primer puesto y los venezolanos llegados a Galicia ascendían a 2.510; es decir, aproximadamente 500 menos que en esta primera mitad de 2024, un 15% más.

Llegada de familias completas

Aunque las recientes elecciones presidenciales del país hispanoamericano, marcadas por la polémica internacional, podrían invitar a situarlas como principal causa de este incremento de llegada de población venezolana, desde el Foro Galego de Inmigración apelan a la “prudencia” antes de sacar conclusiones precipitadas. “Llevamos observando desde hace varios años que la llegada de personas de Venezuela sigue una dinámica muy continua, no creo que las cifras tengan ninguna causa especial”, sugiere el portavoz de la organización, Miguel Fernández. “Si hubiese una modificación en la tendencia sería, en todo caso, con un cambio de Gobierno en el país, ya que quizás habría más gente que retornase allá. De todas maneras, todavía es muy pronto para hacer un diagnóstico”, apunta.

Con todo, Fernández pone de relieve que los venezolanos que desembarcan en la comunidad quieren establecerse de forma definitiva. “Cuando llegan a Galicia o a España, vienen con la idea de hacer un proyecto de vida”, apostilla el portavoz del Foro, que subraya que en los últimos tiempos es común ver que vienen núcleos familiares completos, algo hasta ahora “inusual”.“Cada vez vienen más familias formadas por cuatro o cinco personas. Podría ser una causa de este aumento”, reflexiona.

“Hay una esperanza de cambio muy grande en Venezuela”

Con el futuro del país todavía en el aire, la comunidad venezolana que reside en Galicia sí que augura un fuerte éxodo de población en el país hispanoamericano ante el actual panorama político. “Si no se aceptan los resultados reales de las elecciones y no hay un apoyo claro de la comunidad internacional a la oposición, estamos seguros que la diáspora de Venezuela aumentará considerablemente. Si Maduro no se va, llegará más gente aquí”, especula el presidente de la Federación de Venezolanos en Galicia (Fevega), Manuel Pérez, que asegura que ya hay más de un venezolano con las maletas preparadas ante lo que pueda suceder en el Gobierno. “Sé de mucha gente que sigue allí aguardando a que la situación mejore, pero con un pie puesto en el exterior. Con todo, hay una esperanza de cambio muy grande en Venezuela”, concluye.

Ronald Mendoza y su hijo / ECG

“Esperemos que dios intervenga y mejore las cosas allí” En marzo de este año, Ronald Mendoza (Venezuela, 1979) decidió coger las maletas e irse de su país natal. Puso rumbo a Galicia; en concreto a Ourense. “Buscaba un futuro mejor para mi familia, por eso me vine aquí”, asegura a este diario el venezolano, que indica que partió con su hijo, dejando en tierra a su mujer y su otra hija. “Si todo sale bien, vendrán en noviembre”, augura el migrante. Ronald confiesa que estaba “un 75% seguro” del resultado de las elecciones del pasado julio, aunque subraya que los comicios no tuvieron mucho que ver en su decisión de emigrar este año a Galicia. Con todo, el venezolano se encomienda al Señor para que la situación mejore en el país. “Es muy difícil pronosticar nada. Lo mejor es que Dios intervenga y mejoren las cosas”, señala.

Luisa Herrera y su hijo / ECG

“Antes de julio, el clima social ya era insoportable” Luisa Herrera (Venezuela, 1991) era propietaria en su país natal de un pequeño ultramarinos situado en San Fernando de Apure, una pequeña villa en el centro del país. A la altura del pasado abril, se vio obligado a colgar el cartel de ‘cerrado’ por cuestiones económicas. “El bolivar se desvalorizaba cada día y hubo un momento en que no pude más”, lamenta la migrante, que, tras el cierre de su negocio, desembarcó en Galicia. “Tenía amistades aquí y me hablaban muy bien. Al final me vine con mi hijo y ahora estoy buscando trabajo”, señala. Luisa subraya que los meses previos a las elecciones la situación era caótica. “Antes de julio, el clima social ya era totalmente insoportable”, afirma la migrante, que espera un cambio en el Gobierno que ponga fin a la situación.

