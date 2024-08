La fiesta gastronómica que no te puedes perder esta semana en Galicia: a menos de media hora de Santiago

Después de superar el puente de agosto, el fin de semana con más fiestas por metro cuadrado en Galicia, los festejos en las localidades gallegas se siguen sucediendo durante todo el mes de agosto. Entre estas celebraciones, tan arraigadas en la cultura gallega, destacan unas especialmente: las de carácter gastronómico.

Los gallegos somos de buen diente, y es que no puede ser menos con una gastronomía tan rica importante como la de nuestra comunidad, lo que hace que estas celebraciones sean más que relevantes. Cada año, miles y miles de gallegos y foráneos se mueven de un punto a otro de la comunidad para presenciar los festejos locales y deleitarse con sus platos tradicionales. Festividades como la Festa do Queixo de Arzúa, la Feira do Cocido de Lalín o en lo que llevamos de agosto la Festa do Albariño de Cambados, la Festa do Pulpo de O Carballiño o la Festa do Pemento de Herbón en Padrón son algunas de las celebraciones con carácter gastronómico más destacadas en Galicia, pero no son las únicas.

Esta semana, entre este miércoles 21 y el domingo 25, se celebra en A Bandeira, Silleda, una nueva edición de la Festa da Empanada. A menos de media hora de Santiago, esta celebración es una cita obligatoria para los que deseen disfrutar de uno de los platos más típicos de la gastronomía gallega.

Como no puede ser de otra manera, la empanada será la gran protagonista de unos festejos que arrancan este miércoles con la XII Ruta da Empanadilla, desde las 19.30 horas, por los bares de la localidad y el jueves será el turno de la Ruta da Empanada.

El sábado, día grande de los festejos, se celebrará el acto central de los festejos: la XLVIII Festa da Empanada. La jornada comenzará a las 11.00 con la entrega de empanadas para el concurso y a las 12.30 horas arrancará el tradicional concurso y subasta de empanadas, con premios para las más sabrosas. A continuación, la lectura del pregón por el exjugador de baloncesto Fernando Romay dará paso a la comida de peñas, que estará amenizada por Fanfarria Furrixa y Feixoada.

La fiesta gastronómica que no te puedes perder esta semana en Galicia: a menos de media hora de Santiago / bernabé/javier lalín

Pero no todo va a ser comer. La música, como no podía ser de otra manera, será junto a la empanada la otra gran protagonista de las fiestas. Las charangas Os Imperiais, Os Sin Son Gaiteiros, Os Kokakolas, Argalleiros y Charandonga amenizarán las distintas jornadas con su música. El jueves a las 21.30 horas se celebrará una nueva edición, la número 25, del Bandeirock que contará con la presencia de Meu, Agoraphobia, Lamatumbá, Louband y Señora DJ. Al día siguiente, a la misma hora, serña el turno del XXXIV Esmorga Folk con Ailá, Banda de Bandeira, Leirabuxo, Xirandola, Os Carunchos, O Rabelo y Argalleiros. El sábado, después de disfrutar de las numerosas empanadas también habrá sitio para la verbena con La Ola ADN, Groove Amifos, DJ David Expósito y DJ Carlos López. Además, las jornadas festivas se cerrarán el domingo con el concierto de las Bandas Municipal de Silleda y R.C. de Bandeira.

También habrá espacio para las actividades deportivas y de ocio. Este miércoles se celebrará el campeonato de brilé y un torneo de fútbol-tenis. Asimismo, también se celebrará la sexta edición del Carnaval de Verano, con la música de los DJ Xavi Villar y CID. Las jornadas del jueves y el viernes las actividades estarán centradas en los más pequeños con fiesta del agua y de la espuma, juegos tradicionales y una Disco móvil infantil. Además, el viernes también se celebrará el XII Campeonato de Tiro á Corda.