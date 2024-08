El abogado del bar arrollado por un coche en A Coruña apunta a tentativa de homicidio

El abogado de la propietaria del bar arrollado por un coche en Os Mallos (A Coruña) y de los clientes que estaban en su interior en el momento del choque, Adrián Borrajo, ha indicado que podría tratarse de un delito de “tentativa de homicidio”, por lo que el detenido se enfrentaría “a penas elevadas”. Acompañado por otro de los abogados, Eduardo Astray, a la puerta de los juzgados de A Coruña, Borrajo ha indicado este jueves que el hombre estampó su vehículo “de forma deliberada y consciente”.

El suceso se registró hacia las 23:30 horas del sábado 10 de agosto en la calle Europa, en el barrio coruñés de Os Mallos. Allí, un hombre se llevó por delante la terraza de un local de hostelería, acabó en el interior del bar y, posteriormente, retrocedió con el vehículo y escapó del lugar, aunque más tarde fue detenido y se decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Este jueves está prevista la declaración de dos testigos implicados en el Juzgado de Instrucción número 2, que es el que ha asumido el caso. Además, el juez decidirá si el detenido continúa en prisión.

Los abogados de la defensa del local 'O Pinchiño' han asegurado que puede haber “riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de seguir realizando actos delictivos” ya que, según ha expuesto Borrajo, el detenido cuenta con “antecedentes penales diversos”. El abogado ha dicho que se puede enfrentar “a penas elevadas” si se considera tentativa de homicidio. Dentro del bar había más personas que sufrieron heridas leves.

Adrián Borrajo ha pedido para la dueña del bar no solo “que se repare” el establecimiento, que está “destrozado”, sino también que la “indemnicen” porque no puede trabajar. La mujer, Gislene, ha confesado a las puertas del juzgado que no está bien: “no os podéis imaginar cómo me encuentro, tengo el local destrozado y no puedo trabajar”. Espera “que la justicia sea firme” y que el detenido “pasé muchos años en la cárcel”. La propietaria del establecimiento ha reconocido tener “miedo” y ha deseado que "se haga justicia pronto”.