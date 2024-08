Pesar no nacionalismo galego pola morte de Marcos López

O nacionalismo galego está de loito. Marcos López, natural de Sarria, morreu este xoves na súa terra natal aos 48 anos de idade. O finado estaba estreitamente vencellado ao Bloque e compartiu militancia coa líder do partido, Ana Pontón, no Consello Local da formación no concello sarriao no 2004.

"Cóstame pensar que Marcos non estará co seu sorriso e o seu sentido do humor. Grazas por todo o vivido", lamentaba a líder do Bloque en redes sociais este xoves. "Aquí botarémoste en falta, amigo", expresaba.

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tamén dedicou onte unhas palabras ao finado a través de redes sociais. "Que a terra lle sexa leve! Unha gran perda para o país", expresaba este xoves en X.

O mundo da cultura tamén expresou o seu pesar onte polo falecemento. "Nunca queremos recibir estas noticias. Unha man sempre tendida, compañeiro brillante. Ficas en nós, Marcos", lamentaba a escritora María Reimóndez a través de X. "Que perda", indicaba a artista Guadi Galego.

Unha persoa ligada á cultura

Ademais de estar ligado ao ámbito político, Marcos López estaba estreitamente vencellado ao mundo editorial a través de Kalandraka ou OQO. Tamén tiña relación co eido audiovisual de Galicia, formando parte da organización dos Premios Feroz ou como membro da Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi).