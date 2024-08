La teniente de Alcaldesa de Cangas que dio positivo al volante pide su baja temporal como militante del PSOE: "Soy consciente de mi error"

La concejal socialista Iria Malvido, teniente de Alcaldía en el gobierno municipal de Cangas ha hecho público este miércoles un comunicado en el que pide disculpas "desde la más absoluta humildad" por su "terrible error", y ha avanzado que ha pedido su baja temporal como militante del PSdeG-PSOE. La edila fue sorprendida el pasado fin de semana por la Policía Local cuando conducía por la localidad tras las fiestas con una tasa de alcoholemia que superó el límite penal.

"Soy consciente de la magnitud de mi error y renuncio de antemano, dada mi condición de cargo público, a cualquier circunstancia atenuante para justificar mi conducta", ha expresado Iria Malvido, tras reconocer que superó "holgadamente" la tasa de alcoholemia permitida al volante.

Así, ha pedido "perdón" a través del comunicado a los vecinos de Cangas, a toda la ciudadanía y, de manera especial, a las personas víctimas de accidentes de tráfico, porque en estas "horas dolorosas", ha explicado, piensa en quienes han sufrido pérdidas personales o lesiones "a causa del alcohol en la carretera".

Tras subrayar que el disfrute de las fiestas de la localidad debe ser "compatible con el respeto a las normas", ha indicado en que la seguridad vial es un ámbito en el que "no caben excusas de ningún tipo". Por ello, ha señalado, renuncia a "recordar lo que hicieron otros responsables públicos de partidos" que la critican. "Lo importante es que esto no tendría que haber sucedido nunca", ha proclamado, lamentado el "dolor" que pudo causar a quienes confían en el proyecto político del PSOE. "Como mujer, socialista, feminista y demócrata lo asumo y me propongo convertirlo en una lección de vida. Soy cargo público, pero también soy un ser humano y cometo errores. Lo esencial es aprender de ellos y asumir todo el peso de la responsabilidad", ha expuesto este miércoles en el comunicado.

Ferraz, pendiente de pronunciarse

Al respecto, ha confirmado que informó de lo ocurrido a la Ejecutiva provincial socialista y que está "a la espera" de lo que decida el Comité Federal de Ética del partido. "Acataré con la misma disciplina de siempre la decisión que tome Ferraz", ha apuntado, y ha remarcado que su "conducta privada" no debe perjudicar al PSOE, por el que "siempre" seguirá trabajando.

Finalmente, ha puesto en valor el trabajo de la corporación municipal de Cangas (un gobierno tripartito de BNG, PSOE y EU, presidido por la nacionalista Araceli Gestido) "en unas condiciones difíciles".

En ese sentido, ha defendido que se han hecho cosas importantes y quedan más por hacer, y ha pedido "que los árboles no impidan ver el bosque" ante quienes intenten aprovechar lo ocurrido para "seguir embarrando, obstaculizando y echando abajo" la acción de gobierno. "Pase lo que pase, muchas, muchas gracias a toda la vecindad de Cangas y a mi partido", concluye su comunicado.

Reunión del concello

Iria Malvido sigue siendo teniente de Alcaldía en Cangas y está por ver cómo lo ocurrido afecta al gobierno municipal. El BNG ha confirmado que, a lo largo de la tarde de este miércoles, habrá una reunión para determinar su postura, tras conocer el posicionamiento de la concejal involucrada y su partido.