Las carencias de la Guardia Civil en el rural gallego: "Hay noches con solo dos agentes entre Fisterra y Arteixo"

Con los aumentos de población del verano, esta carencia de agentes se recrudece en los concellos del rural gallego. “Estamos teniendo muchos problemas ahora, que hay fiestas patronales”, lamenta el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, que indica que el mayor lastre son los horarios del cuerpo. “La Policía Local está unas horas limitadas, pero ahora que la Guardia Civil cierra a las 14.00, durante la noche estamos sin agentes”, señala.

A este respecto, Charlín asegura que la jornada nocturna es la más críticas de todas . “Desde la Guardia Civil me comentaron que hay noches en las que hay solo dos agentes entre Fisterra y Arteixo [100 kilómetros de distancia, aproximadamente]”, apostilla el regidor, que señala que esta situación no es nueva. “Hace tiempo que pedimos a la Delegación del Gobierno que incremente los efectivos en la zona, pero no nos hacen caso”, denuncia.