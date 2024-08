Iria Malvido dimite como edil tras una reunión con el secretario provincial del PSOE David Regades

A última hora de la tarde-noche de ayer, el secretario xeral del PSdeG PSOE de Pontevedra, David Regades, se presentó en la sede del PSOE de Cangas en compañía del secretario xeral de los socialistas locales y de otros miembros de la ejecutiva provincial, además de la propia edil Iria Malvido, a la que en la madrugada del martes la Policía Local realizó un control de alcoholemia en el que dio positivo. La reunión duró poco tiempo y el acuerdo el que se esperaba: la teniente de alcalde de Cangas y portavoz del grupo municipal socialista, Iria Malvido, presentará hoy jueves su dimisión como concejala del Concello de Cangas. Asume así, según el PSOE, en primera persona, las consecuencias de un grave error en su vida privada, tras dar positivo en un test de alcoholemia en la madrugada del martes pasado, cuando se celebraban las Fiestas del Cristo.

Iria Malvido, que por la mañana ya había pedido perdón y disculpas en un comunicado, donde anunció su baja temporal del PSOE, informó al secretario xeral provincial de su decisión personal de dimitir “polo profundo afecto que teño por Cangas e polo meu partido”. La renuncia se formalizará a primera hora de esta mañana, sin esperar, por tanto, la decisión del Comité Federal.

David Regades agradeció a la concejala canguesa el gesto y su madurez política “tras una equivocación” y valoró expresamente la dedicación y el gran trabajo desempeñado durante este casi año y medio. Regades manifiesta que el PSOE no solo exige responsabilidad a todos los cargos públicos, sino que la practique en primera persona.

Iria Malvido, por su parte, comunicó su deseo de hacer un reconocimiento a todos los vecinos y manifestó que el PSOE será siempre su partido: “Agardo que a miña dimisión sexa un grao de area para defender esa política con maiúsculas que sempre reivindiquei e reivindicarei; cometín un erro grave e asumo as consecuencias personais e tamén políticas”.

La decisión de Iria Malvido de dimitir estaba prevista antes de que se pronunciara el Consello Local del BNG. No hay acción reacción en este caso.

El Consello Local del BNG de Cangas, reunido a primera hora de la tarde, consideró graves los hechos cometidos por la teniente de alcalde socialista Iria Malvido, tras haber dado positivo en alcohol en un servicio de la Policía Local en esa madrugada, triplicando la tasa permitida. Los nacionalistas reafirman su compromiso por la seguridad, así como también con el ejemplo que los representantes públicos deben de dar. “Así pois, entendemos que calquera cargo público debe ser consecuente con estes principios e asumir as responsabilidades legais e políticas que conlevan determinadas accións”. El Consello Local también afirma que no dudará, a través de sus competencias en el gobierno municipal, a la retirada de las delegaciones que tiene cedidas a la citada concejala socialista (Obras, Servicios y Mobilidade), teniendo en cuenta un comportamiento que califica de impropio de un cargo público. Pero el BNG también convoca la comisión de seguimiento del pacto de gobierno. Quiere que el PSOE clarifique su situación, tras el comunicado de Iria Malvido en el que se dá de baja temporalmente en el PSOE. Recuerda que el gobierno local de Cangas es fruto de un acuerdo entre varias organizaciones políticas: BNG, PSOE y EU, no entre personas individuales.

En este sentido, el BNG quiere que el PSOE aclare su situación dentro del gobierno, quién va a asumir las delegaciones de la actual tenencia de alcaldía y proceder a la reestructuración del gobierno ante esta nueva situación: “Dende o BNG entendemos que é responsabilidade do PSdeG PSOE clarificar a actual situación coa tenencia de alcaldesa, xa que ao non formar parte deste último, non debe seguir a formar parte do goberno de coalición do Concello de Cangas”.

El PP temía el silencio de la formación nacionalista

Poco antes de que el Consello Local del BNG adoptara una decisión, el PP exigía a la mencionada formación política no se pusiera de perfil y expulsara a Malvido del gobierno local. Considera que “a realidade e que a señora Malvido cometeu un delito de carácter penal contra a seguridade viaria triplicando o máximo legal permitido”. El juicio es el día 17 de septiembre. El PP temía que el BNG no se pronunciara y se preguntaba de qué tenía miedo. “Tal vez sexa porque ainda están facendo contas sobre as posibles consecuencias políticas de pedir a dimisión da número dous do gobierno local, non vai a ser que o PSOE repita o espectáculo do pasado mandato. Están antepoñendo a estabilidade do goberno a debida exemplaridade e boa conducta dos seus membros. Parece que para o BNG a comisión de delitos por membros do seu gobierno non merecen ningunha reacción”. El comunicado del PP fue emitido en la tarde de ayer y el BNG ya había dicho el día anterior que había convocado al Consello local para ayer a las 17.00 horas.

