¿Por qué los gallegos cada vez gastan más en la 'vuelta al cole'?

En un contexto social en el que cada año aumenta el número de familias que no pueden afrontar los gastos básicos de la 'vuelta al cole' -según la Fundación Amigos de Galicia-, el gasto medio previsto por los gallegos para este año será un 34% más que en 2023. Así se desprende de un estudio del Observatorio de Cetelem, que cifra en 301 euros el gasto medio de las familias en Galicia.

El dato choca con las intenciones de las familias gallegas: según el estudio, la mayoría (59%) piensa gastar lo mismo que el año anterior en sus compras 'de vuelta al cole'. Además, desciende seis puntos respecto al año anterior el porcentaje de consumidores que piensa gastar más en sus compras (21% frente al 27% en 2023). En cambio, el porcentaje de gallegos que pretenden realizar un menor gasto aumenta cinco puntos respecto al año anterior.

Otros estudios, como el realizado por el comparador financiero Banqmi (que analiza los datos sobre los libros escolares de 251 colegios de todo el Estado y los uniformes de 185 centros), elevan el gasto medio de las familias gallegas hasta 396,95 euros, pero lo sitúa por debajo de la media española (415,43).

¿Por qué la 'vuelta al cole' es cada vez más cara?

Uno de los factores que encarece la ‘vuelta al cole’ es el precio de los libros, que ha subido en los últimos años pese a la digitalización de la enseñanza. Tanto es así que, durante el curso 2024-2025, de media, los libros de texto costarán 187,88 euros por alumno (un 1,18% más que el curso pasado, cuando se situó en los 185,69 euros de media) con una media de 104,42 euros en infantil, 192,37 en primaria y de 266,84 en la ESO. Unos precios que, en el caso de la escuela pública se verán reducidos, mientras que en concertadas o privadas podrán ser superiores.

No obstante, según el portavoz de Banqmi, Antonio Gallardo, la subida de este año "se ha moderado con respecto a años anteriores", debido a la "consolidación de los materiales tras la implementación de la LOMLOE en todos los cursos", pero también "al esfuerzo que han hecho algunos centros, especialmente públicos, por implantar el 'no uso' de materiales en asignaturas que no son troncales y utilizar nuevos métodos educativos y de ahorro", según unas declaraciones que recogió la agencia Europa Press.

Libros y uniformes se llevan buena parte del coste medio por alumno, que este año vuelve a subir en España hasta los 415,43 euros por niño, lo que supone un aumento del 1,15% respecto a los 410,71 euros de media registrados hace un año. En lo que respecta a los uniformes, para el curso 2024-2025 su precio medio se sitúa en los 227,55 euros por alumno, lo que supone una subida del 1,13% respecto al curso pasado (225,02 euros). Estas prendas son obligatorias en casi todos los colegios privados, en la mayor parte de los concertados y, según matiza Gallardo, “cada vez los exigen más en los colegios públicos, aunque sea parcialmente”.

En otro informe, en este caso de la aplicación financiera Plazo, se ha estimado el gasto por niño en 827 euros. El incremento con respecto al anterior estudio se debe a que este incluye los gastos en matrículas y comedor escolar, mientras que el otro tan solo libros y uniformes.