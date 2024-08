Gastronomía e música pechan o verán en Valga

Non cesa a festa en Valga. A XXXIV edición da Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, que arrincou a fin de semana pasada coa XI Ruta-Concurso Tapa a Anguía, continúa dende hoxe cun feixe de actividades gastronómicas, lúdicas e musicais para exaltar dous productos do país tan emblemáticos como son a anguía e o augardente.

Mentres que ao longo desta semana os veciños pudieron participar e gozar de numerosas actividades de showcookings de caña do país e de anguía ou a precata do Concurso Tradicional de Caña do País, dende hoxe a festividade adentrase nunha fin de semana na que non faltará a verbena e a música.

Os actos reanudanse hoxe, ás 20.00 horas, cando se levará a cabo a presentación da botella conmemorativa da XXXIV Mostra da Caña do País no Centro de Interpretación da Caña do País, una presentación á que seguirá a cata final do Concurso Tradicional de Caña do País.

Mañá, sábado, o día central dos festexos, as actividades comezarán ás 12.00 horas coa degustación de tapas de anguía nos locais de hostelería. Xa pola tarde, dende as 16.00 horas, o Parque Irmáns Dios Mosquera acollerá una festa infantil con xogos e inchables para os máis pequenos. Ás 17.00 horas, prenderanse as potas para a demostración do destilado tradicional de augardente no Centro de Interpretación da Caña do País. Ás 19.00 horas procederase á recepción das autoridades na Casa do Concello e, ás 20.00 horas, levarase a cargo a lectura do pregón, que este ano está a cargo de María Esther Ordóñez Dios.

Despois da lectura do pregón, ás 20.30 horas procederase á entrega de premios dos concursos ‘Valga. Anguía, caña e camiño’, ‘Anguía Chef’, Concurso da Caña do País, Embelecer Valga, Concurso do cartel anunciador e Tapas gañadoras da Ruta-Concurso Tapa a Anguía. Dende as 21.00 horas a música pasará a tomar protagonismo cun concerto da Banda de Música Municipal de Valga. A continuación, ás 21.30 horas terá lugar a degustación de tapas de anguía e cócteles feitos con caña do país, antes do comezo da verbena que estará animada pola orquestra Marbella. Finalmente, a medianoite, celebrarase unha queimada popular con conxuro de Troula Animación, e, as 00.30 horas, terá lugar un espectáculo de luces e fogos de artificio. A festa continuará despois coas actuacións das orquestras Marbella e Olympus.

Xa o domingo, os veciños poderán asistir, de 12.00 a 15.00 horas, á XI Ruta-Concurso Tapa a Anguía que porá fin a unha nova edición desta festa declarada de Interese Turístico de Galicia.