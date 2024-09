La práctica totalidad de estudiantes de Medicina completa sus estudios en seis años

Acceder a la carrera de Medicina es casi una tarea hercúlea para los estudiantes de hoy día. La creciente inflación de las notas medias de Bachillerato ha provocado que las notas de corte para el acceso a este grado también hayan aumentado en gran medida en los últimos años. Sin ir más lejos, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) cerró este verano las matriculaciones en la primera convocatoria con una nota mínima de 12,718.

Cada año, más de 400 alumnos (en 2023 fueron 442) entran en la universidad gallega para cursar una carrera que la gran mayoría de ellos finaliza en el plazo estipulado de seis años. El pasado curso, se registraron 338 egresos en la USC, una cifra que supone el 93,4% de los 362 estudiantes de Medicina que comenzaron su formación en 2017. Este número es más alto que las medias de otras carreras, que presentan unos índices de abandono mucho mayores.

Todos estos datos, aportados por los Ministerios de Sanidad y Universidades, han sido recopilados en un análisis por la Fundación Centro Estudios SIMEC Vicente Matas, que constata que en Galicia esta tasa está por encima de la media del resto del Estado, que es del 87,5%. Por comunidades, solo Canarias (93,7%) presenta una mejor correlación entre ingresos y egresados al cabo de seis años; mientras que Cantabria (82,7%) y Andalucía (84,3%) cierran esta tabla. Destacan las anomalías negativas de dos universidades concretas, la Alfonso X El Sabio (Madrid) y la de Vic-Central de Catalunya, ambas privadas, con cifras del 53,2% y del 50,6%, respectivamente.

Candidatos al MIR

La gran mayoría de las personas que finalizan Medicina optan luego por concurrir al proceso selectivo para obtener una plaza MIR. En la pasada convocatoria fueron admitidos 438 médicos formados en universidades gallegas, de los cuales se presentaron al examen 407 (el 92,9%) y, de ellos, 404 superaron la nota de corte para optar a un puesto de formación sanitaria especializada. No obstante, solo se adjudicaron a personas que cursaron sus estudios en Galicia 336 plazas MIR. Entre renuncias, exámenes que no llegaron al mínimo y médicos que no consiguieron la plaza a la que aspiraban se quedaron sin puesto 102 personas.

En el cómputo del Estado, se apuntaron al proceso para obtener una plaza MIR 13.994 personas, de las cuales se presentó al examen un 91%: 12.721. 11.755 fueron finalmente capaces de superar la corte -el 92% de los asistentes-, aunque solo se adjudicaron 8.552 plazas, 133 más que el año anterior. Esto se debe a que gran parte de los participantes en la convocatoria (3.233) no pudieron conseguir plaza en la especialidad o destino deseados.

De las plazas repartidas, 6.598 fueron concedidas a médicos formados en universidades españolas -el 77,1%-, mientras que las 1.924 restantes fueron para médicos procedentes de universidades del resto del mundo.

En este año, se adjudicaron once plazas MIR más que el número de egresados en el total de las universidades del Estado, lo que permite ir reduciendo la bolsa de médicos sin plaza de formación especializada. Aun con ello, el incremento progresivo del número de estudiantes de Medicina hace previsible un aumento del número de plazas requeridas.

Carencias en Atención Primaria

Desde el Sindicato Médico de Granada (SIMEG), autores del estudio, advierten de que se quedaron sin adjudicar hasta 246 plazas de Medicina de Familia, a las que cabe sumar las más de 250 que no fueron ocupadas o abandonadas al poco de comenzar la formación. Según el SIMEG, esto supone un “grave problema” para el Sistema Nacional de Salud porque se avecina una serie de jubilaciones que puede complicar la atención a los usuarios y la calidad del servicio.

Por este motivo, consideran “urgente y prioritario incrementar el presupuesto y la plantilla de médicos de familia en Atención Primaria” y hacer “atractiva” la especialidad para los nuevos MIR y evitar que estas plazas queden desiertas en futuras convocatorias.