Gallegos en la dirección del PP ¿Quién es quién?

Alcaldesa de Trazo desde 2019 tras repetir triunfo en 2023, Fina Suárez no ocultaba su satisfacción por el nombramiento. "Recibo este nomeamento con orgullo e responsabilidade", dijo. "É un recoñecemento ao traballo que facemos desde o rural galego e unha oportunidade para levar a súa voz á dirección nacional do PP". La regidora no olvidó además los agradecimientos. "Agradezo a confianza de Feijóo, que demostra que cre nos pequenos concellos e nas mulleres do rural. Todo o que son naceu en Trazo, e todo o que faga será tamén por e para a miña xente".

Sobre cuándo se enteró de la noticia, reveló que se lo comunicó el presidente Rueda, "ao cal tamén quero agradecer a confianza", durante el propio congreso del PP.