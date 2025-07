Concha Pombo abre una nueva etapa al frente de los medios públicos gallegos

La periodista compostelana María Concepción Pombo Romero, conocida como Concha Pombo, fue elegida este martes nueva directora xeral de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), la antigua CRTVG, que cambia su denominación tras la aprobación, el pasado mes de marzo, de la Lei de servizos de medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade dixital. Pombo sustituye en el puesto a Alfonso Sánchez Izquierdo, que se puso al frente el ente público en 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la Presidencia de la Xunta.

Pombo, que será la primera mujer al frente de la corporación pública en sus cuarenta años de historia, fue escogida en la tercera votación en el Parlamento de Galicia, con el único apoyo del Partido Popular. La dos votaciones anteriores fracasaron tras no alcanzar las mayorías necesarias, de 50 y 45 diputados, respectivamente. En esta ocasión era suficiente con la mayoría absoluta de 38 diputados con la que cuentan los populares.

El cambio legislativo fue el que permitió la proclamación de Pombo, al introducirse una disposición en la que se señalaba que, de no haber consenso, en una tercera votación sería suficiente con la mayoría absoluta. Un cambio similar fue introducido también en la normativa que regula RTVE.

Una trayectoria profesional ligada a la Corporación

Pombo, nacida en el año 1976 y licenciada en Ciencias da Información por la Universidade de Santiago de Compostela, lleva ligada al ente público desde el año 1998, cuando entró como becaria. La mayoría de su trayectoria ha estado, así, vinculada a la Corporación, en la que ha desarrollado diferentes funciones, la mayoría en el ámbito de la información, hasta que en 2017 asumió la responsabilidad del Área de Informativos e Documentación.

Tras ser propuesta por el PPdeG para estar al frente de la CSAG, la compostelana intervino el pasado 27 de mayo en la Cámara autonómica, donde expuso algunas prioridades si terminaba, como finalmente ha sido, dirigiendo el ente. Entre ellas citó su intención de potenciar y fortalecer el talento propio o la digitalización de la radio y del archivo.

«Creo que podo dicir que coñezo a Corporación dende dentro e dende fóra, que coñezo case todas as tarefas que se fan alí e o nome de case todas as persoas que o fan no meu departamento e no resto», señaló Pombo en aquella intervención parlamentaria en la que expuso sus planes para un puesto para el que era la única candidata. La nueva directora de la CSAG reinvidicó también aquella jornada una nueva etapa «na que reforzar a Corporación como vehículo principal da lingua e da identidade de Galicia» e na que «fomentar unha relación máis emocional coa audiencia», en la cual la ciudadanía sea «partícipe da produción e difusión» de contenidos.

Con todo, la periodista compostelana quiere también impulsar la internacionalización «como nunca antes sucedera na historia do noso audiovisual». Además, reclamó una medición de audiencia que combine los datos tradicionales con las audiencias digitales de cara a conseguir «reflectir con honestidade a realidade social de cada momento».

Pombo señaló también como eje central de su proyecto para los medios públicos gallegos la alfabetización digital, «unha responabilidade inescusable» para que haya una ciudadanía «formada e informada». Por ello, propuso la colaboración con el sistema educativo, las universidades y el mundo de la investigación.

Valoración de la oposición

Los principales partidos de la oposición se mostraron contrarios a la candidatura de Pombo desde el primer momento. Sin ir más lejos, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, solicitó este martes una alteración del orden del día y la incorporación de una breve tanda de intervenciones de los grupos antes de la votación. «Hoxe culmina o dedazo do PP», sostuvo, al tiempo que vaticinó que traerá «máis control político e máis manipulación informativa» de aquí en adelante.

Por su parte, el PSdeG señaló desde un inicio que la elección de Pombo supone un «premio ao equipo máis submiso ás ordes da Xunta» y un «incremento da manipulación informativa» en los medios públicos.