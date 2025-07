Muere Suso Díaz, histórico sindicalista ferrolano y padre de Yolanda Díaz

El sindicalista ferrolano Suso Díaz, padre de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha fallecido este martes a los 80 años, según ha informado Comisiones Obreras (CCOO), sindicato que lideró en Galicia durante nueve años.

Suso Díaz en la primera visita al público del Pazo de Meirás tras su entrega provisional al Estado / Carlos Pardellas

Nacido en Ferrol en 1944 pero con raíces en el municipio lucense de Guitiriz, Suso Díaz se incorporó al astillero de Astano (actualmente Navantia Fene) como aprendiz con solo 14 años años. Eran tiempos de conflictividad laboral, en pleno franquismo, un contexto que marcó a aquel joven que poco después, en 1962, ya participó en su primera huelga. Fueron sus primeros contactos con CCOO, sindicato entonces clandestino por culpa de la dictadura.

La primera detención de Suso Díaz tuvo lugar en 1969 y fue encarcelado de nuevo en 1972, tras los trágicos sucesos de Ferrol del 10 de marzo de ese año en los que fallecieron a tiros los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla durante un enfrentamiento con la Policía. La represión posterior llevó a Suso Díaz a prisión en varias ocasiones.

La situación cambió a partir de 1978, cuando la constitución de la delegación de CCOO en Galicia le permitió a Díaz acceder a la dirección. En 1992, en el V Congreso, fue elegido secretario general en Galicia, cargo que ocuparía durante ocho años y en el que dio el salto a la vida pública.

En el año 2000, cedió el mando a uno de sus colaboradores más cercanos, el sindicalista coruñés Xan María Castro, fallecido hace menos de dos años. Sin embargo, Suso Díaz jamás dejó de militar y era habitual verlo en cualquier acto de reivindicación tanto laboral como política o social.

Suso Díaz con su hija, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz / EP

"Compromiso con los derechos de la clase trabajadora"

CCOO ha destacado que el sindicalista "siempre reivindicó la importancia de la movilización vivida en Ferrol en aquellos tiempos", cuando "Galicia estaba a la vanguardia de la lucha obrera y antifranquista", según reveló en entrevistas recientes. Entre otros hechos destacables, durante su etapa al frente del sindicato en Galicia se sentaron las bases de la Fundación 10 de Marzo, así como los primeros pasos para institucionalizar esa fecha como 'Día da Clase Obreira Galega'.

En 2010, CCOO y su fundación le concedieron el Premio 10 de Marzo por "su trayectoria de compromiso con los derechos de la clase trabajadora y su relevancia en la lucha por las libertades que hoy disfrutamos". Se unió así a otros que le precedieron en dicha distinción, como Manuel Amor, Sari Alabau, Santiago Álvarez, Elvira Landín, Fernando Randulfe o Xesús Alonso Montero, por nombrar solo algunos.

Los reconocimientos sindicales no se limitaron a su organización. De hecho, el año pasado recibió el premio de la Fundación Luís Tilve, de UGT-Galicia.

Incursión política

"Milito en Esquerda Unida e no Partido Comunista de Galicia, son directivo da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e pertenzo a SOS Sanidade Pública, así que lle garanto que non me aburro nada", le confesaba Suso Díaz a este periodista años atrás. Su agenda y su listado de carnés ilustra a la perfección su activismo.

En todo caso, coqueteó más en serio en la política cuando en 2015 impulsó Iniciativa pola Unión (IPU). O más recientemente, en 2023, cuando cerró simbólicamente la lista a las municipales de A Coruña de Podemos-EU-Alianza Verde.

A Suso Díaz le gustaba presumir de hija. Confesó en su día que lo estaba haciendo bien en Galicia y no le gustaba su marcha a Madrid, aunque después admitió que como ministra cambió los derechos de la clase trabajadora en España. Tampoco ocultaba las conversaciones que tenían cuando ella lo iba a visitar al barrio de San Valentín, en Fene, en las que hablaban sobre la situación actual de la política.