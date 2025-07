Galicia tiene 55.000 edificios proyectados desde 2005 que nunca llegaron a acabarse

Esqueletos de edificios que no llegaron a término o carteles anunciando el inicio de la edificación de un nuevo bloque de viviendas en el que no se llegó a poner ni el primer ladrillo, las casuísticas son múltiples pero el final del boom del ladrillo en España —que los expertos datan de finales de 2007— arrojó multitud de proyectos urbanísticos, ya aprobados, que no llegaron a hacerse realidad.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) puso ayer cifras a esta problemática en la comunidad. Entre 2005 y 2020, más de 55.000 bloques de viviendas colectivas que habían obtenido ya el pertinente visado otorgado por un arquitecto técnico colegiado que validaba el proyecto no recibieron el certificado de final de obra y, por lo tanto, no llegaron a término.

«En algunos casos, en la vivienda unifamiliar puede que ese certificado no se haga pero en el caso de la vivienda colectiva es siempre un acto necesario. Es decir, teniendo el visado y probablemente también la licencia no llegaron nunca a terminar la obra, en algunos casos probablemente, ni comenzaron a construir», explicó Luciano Alfaya, decano del COAG.

El grueso de estos proyectos paralizados, concretamente 33.404, fueron visados entre 2005 y 2008, en el contexto de la decadencia y pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España que llevó al quiebre a muchas constructoras. Mientras que otras 22.000 viviendas colectivas planificadas entre 2009 y 2020 corrieron la misma suerte.

Alfaya sacó a colación estos datos durante la presentación del informe Evolución del visado de viviendas de nueva planta 2019-2024 porque, en su opinión, en el contexto de emergencia habitacional la salida no debe pasar por seguir ampliando el suelo urbanizable.

«Para nosotros es importante no seguir incrementando el porcentaje de suelo ocupado y, por ello, es siempre más positivo tratar de recuperar esos espacios en los que ya existía una previsión de crecimiento. La situación de cada una de estas construcciones tiene su casuística, no todas quedaron paradas por la misma razón. En algunos proyectos quedaron estructuras iniciadas y en otras, simplemente, no llegaron a desarrollarse nunca, pero nosotros queremos hacer una llamada para que esto de alguna manera se pueda reactivar», incidió Alfaya.

Una necesidad de la que es consciente el Ejecutivo gallego que en el último trimestre del pasado año inició un proyecto con la intención de que la iniciativa privada termine estos edificios de viviendas y así crezca el parque residencial y el incremento de la oferta ayude a aminorar los precios. La Consellería de Vivenda solo estableció una condición: el 50% de las viviendas de cada uno de estos bloques deberá destinarse a la vivienda protegida. Por lo demás, retomar las obras no significaría empezar de cero ya que su «terminación se ajustará a la normativa urbanística que estaba vigente en el momento de la concesión de la licencia originaria y no a la actual», explicaba el departamento que dirige María Martínez Allegue el pasado mes de octubre.

Una medida de la Xunta que facilita los trámites ya que hasta el pasado 1 de enero, para dar término a estos proyectos había que pedir la declaración de caducidad de la licencia originaria y solicitar una nueva, que debería otorgarse conforme a la normativa urbanística y el planeamiento vigente a día de hoy, lo que en muchas ocasiones hacía inviable tanto técnica como económicamente llevar a término las obras.

¿Cómo es la evolución de los visados desde 2019?

Según los datos hechos públicos ayer por el COAG, entre 2019 y 2024 en la comunidad se aprobó el visado de 17.933 viviendas de nueva planta. La mayoría de estos proyectos son para viviendas unifamiliares, así es en 9.518 de los casos frente a los 8.415 visados expedidos para bloques de edificios. Una tendencia que, según destacó Luciano Alfaya, viene condicionada en gran medida por el cambio de mentalidad que supuso la pandemia de la covid-19 en la población y que favoreció el desarrollo de proyectos particulares en detrimento de la vivienda colectiva.

Sin embargo, el problema de la falta de oferta, que a lo largo del pasado año se volvió más acusado, provocó un nuevo cambio de tornas. La vivienda colectiva repuntó de nuevo, concretamente un 40% con respecto a la media del periodo 2019-2023, con hasta 2.128 proyectos visados durante el año pasado. Si bien el decano del COAG recordó que entre el visado y la finalización de la misma es de más de tres años, lo que «impide dar una respuesta ágil a la demanda».

Este alza registrada durante el pasado año por los proyectos de vivienda colectiva, junto con los de inmuebles unifamiliares, hacen del 2024 el año con mayor número de visados desde el 2011. «A partir de 2004 se alcanza el pico de construcción en Galicia, con más de 40.000 viviendas visadas. En este momento estamos en 3.484, es decir, menos de un 10% de lo visado entonces», apuntó Alfaya. Es cierto que ese pico se alcanza en pleno boom del ladrillo en toda España, pero si se extiende la comparación hasta 1994, las viviendas visadas durante el pasado año no llegan a representar el 20% de las proyectadas entonces.

Avance del primer semestre

El decano del COAG avanzó que durante el primer semestre de 2025 la tendencia se mantiene, con un crecimiento de la vivienda colectiva del 26% mientras que la vivienda unifamiliar sigue en una «situación estable», con un aumento del 6% que «no es especialmente significativo».

Con respecto a la distribución territorial, Alfaya señaló que los datos exponen un crecimiento mayor en el Eje Atlántico, en las siete grandes ciudades y en las cabeceras comarcales, frente a un «estancamiento e, incluso, un retroceso» de los visados en otras partes del interior de la comunidad, especialmente en la provincia de Lugo donde la mayoría de los proyectos se concentran en la capital provincial o en la comarca de la Mariña lucense.