Unanimidad en el Parlamento gallego para exigir que el Xacobeo 2027 sea declarado "evento excepcional de interés público"

El Pleno del Parlamento de Galicia aprobó este miércoles por unanimidad una propuesta del PPdeG para que se solicite al Gobierno de España que conceda "canto antes" al Xacobeo 2027 la declaración como evento de excepcional interés público (EEIP).

En la misma línea, el Grupo popular reclama al Ejecutivo central "un maior e firme apoio económico" ante el próximo "lustro Xacobeo 2027-2032", con el objetivo de "de ter unha maior presenza nacional e internacional que sirva para o reforzo turístico da marca España e da marca Galicia".

El portavoz de Turismo del Gupo Popular, Borja Verea, afirmó "non ser capaz de entender o desleixo do Goberno de España co Xacobeo, polo que nos gustaría ter unha resposta ao retraso na declación" y añadió que esta tardanza tiene como "única resposta" que el "Goberno de Pedro Sánchez está asfixiando este proxecto como represalia porque en Galicia goberna o Partido Popular".

Borja Verea durante su comparecencia en el Parlamento gallego / Cedida

Verea recordó que la solicitud "xa conta co respaldo de varias unanimidades neste Parlamento galego" e incidió al Gobierno central a dar una explicación "urxente" de por que "a día de hoxe aínda non están activas as bonificacións fiscais para facilitar a colaboración público-privada no financiamento deste evento".

El portavoz popular calificó como una "auténtica neglixencia política deixar pasar unha oportunidade única como é o lustro Xacobeo 27-32" e insistió en que "pode poñerse en marcha a través de calquera instrumento legal nas mans do Goberno de Pedro Sánchez".