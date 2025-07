Tu comunidad determina lo que pagas por la matrícula universitaria (y Galicia sale bien parada)

No todas las personas que acceden a la universidad pública en España pagan lo mismo. En función del territorio en el que vivas —o donde escojas matricularte— el precio por cursar un grado puede variar en más de 450 euros al año. Tu residencia, más que la titulación o el rendimiento académico, puede marcar la diferencia a la hora de acceder a los estudios superiores.

La política de precios públicos aplicada por las comunidades autónomas no solo refleja decisiones presupuestarias, sino también modelos distintos sobre el acceso a la educación superior. Mientras que territorios como Madrid o Navarra optan por un sistema en el que el estudiantado asume una parte significativa del coste de la formación, Galicia mantiene desde hace años un modelo más subvencionado, en el que la Administración autonómica cubre buena parte del gasto universitario.

De 11,17 euros por crédito a 19, 3

Esta apuesta repercute directamente en el bolsillo de las familias y del estudiantado: matricularse en un grado en Galicia puede suponer un ahorro de hasta 456 euros por curso académico respecto a Navarra, simplemente por el hecho de vivir en un lugar o en otro. Y eso sin contar otras variables como los gastos de vida, el precio del alquiler o la movilidad.

En este mapa de las tasas universitarias públicas, Galicia destaca como una de las opciones más económicas del Estado. Segundo el último informe de la Fundación CYD, el precio medio por crédito en primera matrícula en las universidades gallegas se sitúa en 11,7 euros, muy por debajo de los 19,3 de Navarra o los 18,5 de Madrid. La diferencia entre comunidades llega hasta los 7,6 euros por crédito, lo que evidencia un sistema fragmentado en el que el acceso a la educación superior tiene un coste desigual.

Galicia tiene una alta cobertura de plazas

Galicia no solo lidera los precios más bajos por crédito, sino que también figura entre las comunidades que menos recaudan por tasas universitarias, según el informe de la Fundación CYD. Eso sí: esta contención en los precios no va acompañada de una menor demanda. Todo lo contrario. Más del 98% de las plazas de grado ofertadas en las universidades públicas gallegas se cubren con estudiantes de nuevo ingreso, una de las tasas más elevadas del Estado. La universidad gallega no solo es barata: también es de las más deseadas.

Galicia cuenta con una de las mayores proporciones de mujeres en estudios STEM (entre el 37,5 % y el 39 %) de España / ECG

El informe de la Fundación CYD ofrece una panorámica detallada de la situación de las universidades públicas presenciales en cada comunidad. Madrid, Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León concentran más del 70 % del total de alumnado, profesorado y titulaciones. Galicia, aunque con un peso menor en volumen, destaca en otros indicadores: además de los bajos precios y el alta cobertura de plazas, presenta uno de los mayores porcentajes de estudiantes matriculados en doctorado (9 %) y una de las mayores proporciones de mujeres en estudios STEM (entre el 37,5 % y el 39 %).

Las disciplinas con más estudiantes en Galicia coinciden con los del conjunto del Estado: Negocios y Derecho, Salud y Servicios Sociales, Ingeniería y Educación. Y como en el resto de España, el alumnado mayoritario siguen siendo mujeres (56 %) y personas de nacionalidad española y en edad universitaria.