El Sergas niega el exceso de calor en los centros de salud de Ourense a pesar de las múltiples protestas de los sindicatos

El calor ha dado una pequeña tregua esta semana en Galicia, aunque tan sólo durante unos días. La ola de calor ha dejado de castigar a la comunidad gallega, pero los termómetros siguen marcando más de 30 grados en algunos puntos de la provincia de Ourense: en sus centros sanitarios. Buena parte de los consultorios ourensanos viven en «condicións infrahumanas» durante los meses de verano, tal y como denuncia el sindicato Comisiones Obreras ante la Inspección de Trabajo, obligando a los profesionales del Sergas a trabajar bajo «temperaturas asfixiantes».

El sindicato de enfermería SATSE advierte que los consultorios, que deberían servir como un pequeño oasis en los días de calor apabullante, ya ni lo hacen, y suponen un peligro para la salud y la seguridad de los pacientes y los profesionales. La situación afecta a los centros de atención primaria de Ribadavia, Xinzo de Limia –sobretodo, el área de fisioterapia–, O Carballiño, Maceda, Cea, Amoeiro, Xunqueira de Ambía, Cartelle, Celanova y Leiro. El hospital Piñor y los edificios Cristal y el Santa María Nai del CHUO registratron temperaturas superiores, incluso, a 32 grados, según el sindicato.

Sin embargo, el Sergas niega esta situación. «No que atinxe á climatización dos centros sanitarios da área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras cómpre remarcar que a maior parte dos seus espazos hospitalarios están climatizados, agás en zonas moi puntuais», asegura el Servizo Galego de Saúde a EL CORREO GALLEGO. Lo mismo para el edificio Santa María Nai, que «para aumentar a potencia de frío instaláronse dispositivos de climatización portátiles», y las plantas con «actividade asistencial do Xeral (Cristal)».

Centros sanitarios «en llamas»

En la recepción del consultorio de Xinzo de Limia, un viernes a las 16.30 horas de la tarde el calor invade los pulmones de quien quiera que respire. El aire no se mueve, y una de las administrativas, a la que ni se le pasa por la cabeza ponerse otra capa más de ropa con su bata blanca, atiende las citas vespertinas con el sol abrasador entrando de lleno en la sala. «Non hai sistema de climatización en nigunha das salas do centro de saúde», denuncia en una llamada telefónica con este diario, a través de la que se puede sentir una voz asfixiada por la elevada temperatura del consultorio. «Non podo afirmar que temperatura temos agora mesmo porque tampouco hai termómetro, pero máis de 30 graos perfectamente», asegura. «O calor entra pola cristaleira do centro, o que é normal, pero é que directamente non temos aire acondicionado», indica.

Unos kilómetros más al noroeste, en el centro de la salud de Celanova, la situación es la misma. «Hace muchísmo calor, y este problema es así todos los años», atestigua una de las administrartivas de la clínica celanovesa. Lo mismo sucede en la provincia de Lugo, en el hospital de Monforte de Lemos, donde personal sanitario y enfermos se «achicharran». «Estás na sala de espera e ves enfermos que prefiren parece que lles vai dar algo co calor», afirma un paciente del centro de salud monfortino. Mientras tanto, el Sergas defiende que «a área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos os centros de nova construción como son o do Saviñao e o CIS de Lugo están climatizados», y que el consultorio monfortino «dispón de unidades enfriadoras nas salas de espera e zonas comúns do edificio».

Sin embargo, el sindicato de enfermería SATSE alerta, además, sobre la conservación de los medicamentos en los centros de salud ante la ausencia de frío. «Aunque estén resguardados de la luz directa, no siempre así del calor, sobrepasando con creces las recomendaciones de conservación de estos».

Una veintena de centros con aire acondicionado

SATSE corrobora que se trata de «un problema recurrente» y estructural cada verano. De hecho, estima que «solo 23 centros de salud» del área sanitaria de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras cuentan con climatización. Advierte que las unidades de hospitalización del Edificio de Cristal del CHUO «carecen también de este sistema», igual que las consultas del hospital Santa María Nai y las del servicio de Ginecología. Incluso, tal y como denuncia el sindicato, hay una sala de fisioterapia que alcanzó los 43,8 grados.

Un termómetro del Sergas marca más de 34 grados de temperatura en un centro sanitario. / CC.OO.

El Sergas echa balones fuera y advierte que «nos centros de saúde de titularidade municipal, son os Concellos os que teñen que avaliar a instalación eléctrica e subministrar os dispositivos que esa instalación poida soportar». En cambio, indican que se está dotando a los de su titulariedad de climatización «priorizando os que alcanzan temperaturas máis altas».