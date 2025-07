«Por primeira vez en 530 anos, a USC pode ter unha reitora: sería un símbolo moi potente para as nenas»

Son mulleres que decidiron non quedar no segundo plano. Cada unha na súa disciplina, lideran, visibilizan e transforman a realidade desde Galicia. Non falan desde a teoría, senón desde a experiencia. Saben o que é abrirse camiño en espazos onde tradicionalmente non se contaba con elas.

No II Foro Mulleres de Primeira, organizado por EL CORREO GALLEGO co patrocinio de Vegalsa-Eroski, compartiron reflexións sobre a igualdade, o teito de cristal, a corresponsabilidade, a educación ou a necesidade de crear novos modelos de éxito.

Desde a súa realidade diaria —nas aulas, na granxa, nos escenarios ou na empresa— deixaron claro que a igualdade real só será posible se se recoñece o valor das mulleres, se se escoitan as súas historias e se constrúe colectivamente un novo relato, sen estereotipos nin exclusións.

Un momento do encontro Mulleres de Primeira, organizado por EL CORREO co patrocinio de Vegalsa-Eroski / Jesús Prieto

Gabriela González Márquez, directora de Comunicación e Responsabilidade Social Corporativa de Vegalsa-Eroski, abriu o foro poñendo en valor a necesidade de visibilizar referentes femininos nos postos de responsabilidade: «No noso comité de dirección somos dúas mulleres. Iso implica que moitas veces temos que facer valer unha mirada distinta. A diversidade enriquece, tamén nas decisións empresariais».

Este liderado feminino, asegura González Márquez, non precisa de ‘supermulleres’: «Cada vez hai máis conciencia de que podemos compartir os coidados, de que non todo debe recaer sobre nós».

Gabriela González Márquez, directora de Comunicación e RSE en Vegalsa-Eroski / Jesús Prieto

Destacou tamén o impacto real das accións que dan visibilidade ao traballo das mulleres no rural. «Unha das noticias máis lidas no noso blog foi a sinatura dun acordo cunha provedora de pataca, unha muller de Ordes. Esas historias conectan coa xente, demostran que o rural é futuro».

Certifícao Lucía Casal, unha moza gandeira que decidiu quedar no rural e contar a súa experiencia nas redes, onde suma máis de 24.000 seguidores en Instagram e outros tantos en TikTok. «Sempre escoitei iso de ‘non quedes aquí, estuda outra cousa’. Eu decidín facer carreira e quedar. Non por falta de opcións, senón porque creo que o rural é un lugar digno, con futuro».

A gandeira e influencer Lucía Casal nun momento do encontro / Jesús Prieto

A través das súas publicacións amosa o día a día da súa granxa, desmonta prexuízos e ofrece apoio a outras mozas: «Recibo mensaxes de rapazas que tiñan medo de quedar. Cando ven o que fago, ven que é posible. Hai un cambio real, pero necesitamos máis referentes para que as novas xeracións se sintan seguras».

Sobre a falta de tempo libre no sector agrario, Casal foi clara: «Se o teu negocio non che permite coller unha semana de vacacións, algo está fallando. Hai que modernizar o sector e dignificar o traballo».

A científica e responsable de proxectos de transferencia de coñecemento, Eva López Barrio, fixo unha profunda reflexión sobre os sesgos de xénero que persisten na docencia e na investigación: «A universidade non é allea ao que pasa na sociedade. A ciencia tamén se constrúe sobre modelos masculinos. Hai enfermidades que afectan ás mulleres que apenas se estudan na carreira de Medicina».

Denunciou tamén que a carreira investigadora está deseñada con criterios que dificultan a conciliación e exclúen a moitas persoas: «As presións para publicar, a falta de estabilidade ou a ausencia de referentes femininos desaniman moitas vocacións».

A científica Eva López Barrio, participante no II Foro Mulleres de Primeira / Jesús Prieto

Ademais, sinalou que o modelo de emprendemento baseado en ‘start-ups’ copia fórmulas importadas que non encaixan coa realidade das mulleres: «Temos que construír outro modelo. Non se trata só de ter máis mulleres, senón de cambiar a forma na que medimos o éxito».

A música Rosa Cedrón compartiu a súa experiencia desde que, con oito anos, comezou a estudar violonchelo. «Mentres outros xogaban, eu estudaba. Sempre tiven claro que había que se esforzar. Nada cae do ceo, menos aínda se es muller».

Relatou Cedrón como desde moi nova traballou en espazos moi masculinizados: «Na orquestra, na banda... sempre rodeada de homes. Por sorte, sempre me trataron ben. Pero ao saír ao mundo real, ao comercial, notas que os espazos para as mulleres son menores».

Tamén reivindicou a importancia de que moitas artistas tomaran a decisión de emprender os seus proxectos persoais: «Foi un momento clave. Moitas decidimos deixar de ser só a voz dun grupo para ser tamén o rostro. Iso require de moita valentía e autoestima».

A música e compositora Rosa Cedrón / Jesús Prieto

Voces que abren camiño

Esta primeira mesa do II Foro Mulleres de Primeira, organizado por EL CORREO GALLEGO, puxo de manifesto que o cambio cara á igualdade está en marcha, pero require de compromiso colectivo, vontade institucional e referentes visibles que inspiren ás novas xeracións.

Eva López Barrio, apelou á responsabilidade da universidade para liderar o cambio social desde dentro. Destacou que a carreira científica continúa sendo hostil para moitas mulleres, cun ritmo de produtividade que dificulta a conciliación e perpetúa modelos masculinizados: «Se unha investigadora non pode desconectar unha semana ao ano, algo está fallando».

Eva López Barrio, científica e coordinadora de proxectos de transferencia de coñecemento con perspectiva de xénero / Jesús Prieto

Tamén puxo o foco nun cambio histórico que está por chegar: «Por primeira vez en 530 anos de historia, a Universidade de Santiago podería ter unha reitora. Hai catro candidatas. Iso sería unha mensaxe e un símbolo moi potente para as nenas e para toda a sociedade».

Outro aspecto abordado foi o impacto da falta de referentes nos estudos STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas). «A transferencia do coñecemento, se non incorpora perspectiva de xénero, perpetúa desigualdades desde a orixe», advertiu López Barrio.

Lucía Casal Vázquez, desde a súa propia experiencia no rural de Melide, puxo o foco nos micromachismos que persisten no día a día: «Hai quen di que non hai para tanto, pero quen está aí todos os días vese obrigada a demostrar que si se pode. Eu non discuto, traballo». A súa mensaxe conéctase con moitas mozas que a ven como referente e buscan nela un espello de futuro viable fóra dos estereotipos urbanos.

Pola súa banda, Gabriela González Márquez sinalou que o liderado tamén pasa por desmitificar a autosuficiencia: «Non temos que poder con todo. Temos que aprender a delegar, a compartir responsabilidades, e iso tamén é unha forma de liderar máis humana». E engadiu que a diversidade nas empresas é un valor estratéxico que contribúe a tomar mellores decisións.

Gabriela González Márquez, directora de comunicación e responsabilidade social corporativa de Vegalsa-Eroski / Jesús Prieto

Rosa Cedrón, subliñou o papel simbólico e emocional que teñen as figuras visibles: «Se ti ves a outra facéndoo, ves que ti tamén podes. Os referentes empuxan e abren portas». Cedrón reivindicou o valor das pioneiras que romperon moldes e abriron camiño no panorama galego: «Lembro a valentía de artistas como Uxía, Guadi Galego ou A Pedreira, que decidiron deixar de ser só voces en proxectos liderados por homes para poñerse á fronte dos seus propios camiños. Foi como unha estampida creativa e necesaria».

A música e compositora Rosa Cedrón durante a súa intervención no II Foro Mulleres de Primeira / Jesús Prieto

Para Gabriela González, o compromiso coa igualdade tamén pasa por poñer o foco no ámbito empresarial e dar visibilidade ao talento feminino «non só nas campañas, senón nos consellos de administración, nos comités de dirección e nos medios».

Un momento da conversa no Foro Mulleres de Primeira, patrocinada por Vegalsa-Eroski / Jesús Prieto

As voces reunidas nesta primeira mesa do II Foro Mulleres de Primeira puxeron de manifesto que o camiño cara á igualdade real pasa pola educación en valores, o cambio de modelos tradicionais e o recoñecemento do liderado colectivo das mulleres. Unha mensaxe clara percorreu todo o encontro: o futuro será feminista, diverso e sostible… ou non será.