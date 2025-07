«Galicia es solidaria; si rechaza recibir a menores serán órdenes de Madrid»

La inmigración capitaliza buena parte de la agenda política aquí y en Europa. ¿Tiene España un problema de inmigración?

No. Desde que el mundo es mundo, los movimientos migratorios forman parte del ser humano y lo importante es cómo se gestionan a través de la política migratoria. Y el Gobierno de España tiene muy clara la suya: situar los derechos humanos en el centro y convertir este desafío en una oportunidad. Hay que diferenciar entre lo que es un problema para la ciudadanía y lo que es un problema creado. Todos los datos nos indican que hay un mensaje positivo y un aporte al país de la inmigración, y más en una tierra como Galicia, donde la emigración forma parte de su historia.

Habla de convertir el desafío migratorio en oportunidad. ¿Cómo?

La política migratoria del Gobierno, referente a nivel internacional, va desde una atención humanitaria a las personas que llegan buscando una oportunidad hasta los despachos, pasando por la aprobación de normas como el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería o con reformas profundas.

La situación del norte y el sur de España no tienen nada que ver en cuanto a la presión de la inmigración y su percepción social. ¿Cómo se aborda este desequilibrio?

No da igual quién esté al frente de los gobiernos y eso se ve en las políticas de las diferentes comunidades. Por ejemplo en Madrid, donde hay mucho migrantes y sin embargo la presidenta Ayuso recorta todo lo que tiene que ver con servicios públicos, cuando lo que tendría que hacer es ver cuáles son sus necesidades y reforzar esos servicios. Lo que no puede es recibir a mucha población de fuera que hace que tu comunidad crezca mientras tú recortas servicios y acuses a los inmigrantes de esos recortes y de colapsar tus servicios. Por eso las comunidades deben ser responsables.

Aunque depende del Ministerio de Juventud e Infancia, el reparto territorial de menores ha irritado a Galicia, que se niega a recibir a 317 menas. ¿Ha molestado esta postura al Gobierno? ¿Hay diálogo?

La forma de proceder de este Gobierno desde el minuto cero siempre es el diálogo, la mano tendida y la colaboración. Esta semana hubo una conferencia sectorial sobre ese asunto donde parte de las comunidades del PP boicotearon la voluntad del Congreso, ya que hay que recordar que se probó la modificación del artículo 35, así que las comunidades deben acoger a menores de forma obligatoria. Es cumplir la ley. Pero a mí me llama la atención especialmente Galicia, porque es una comunidad solidaria que recibió sin problema a menores no acompañados de Ucrania y ahora se niega a acoger. Quiero pensar que quizás sea porque están recibiendo mensajes por parte de la señora Ayuso, porque no me cuadra este modus operandi en Galicia.

¿Hay inmigración buena e inmigración mala? Algunos discursos políticos la diferencian.

No, rotundamente no. ¿Alguien puede imaginar que hubiera supuesto para un gallego o gallega emigrando a Argentina que al llegar allí se le hubiera preguntado si es un buen o un mal migrante? Es algo inconcebible.

¿Sobreviviría España hoy sin inmigración?

No. Su aporte es fundamental como motor de crecimiento dentro de ese milagro económico que se valora desde otras latitudes y que parece que el único sitio donde no se ve aquí, por los mensajes de algunas fuerzas políticas, que desinforman.

Muchos sectores económicos y sociales dependen de la inmigración, pero se quejan de problemas para obtener permisos y legalizarse. ¿Se puede agilizar su regularización en esos casos?

La reforma del reglamento de la Ley de Extranjería quiere dar respuesta a esas y otras cuestiones. Uno de los cometidos del Ministerio es saber, con datos, qué profesiones tienen más necesidad de mano de obra e incluso ampliar el catálogo de difícil cobertura. Y lo hacemos con un mensaje muy claro: ningún extranjero viene a sacar el trabajo a los ciudadanos de nuestro país.

La inmigración que llega por patera, aunque abre los informativos, no representa ni el 6%

Galicia fue la primera autonomía en activar un plan de retorno a emigrados que después siguieron otras autonomías y el Gobierno. ¿Está funcionando?

Queremos proteger los vínculos entre países de origen y destino, porque esa relación se puede traducir en convenios. Pero también estamos trabajando para mejorar la situación de los españoles en el exterior, que son más de tres millones. Tenemos una situación geopolítica complicada y hay un incremento importante de solicitantes de protección internacional que huyen por distintas causas. El cambio climático también genera flujos migratorios, que no van a ir a menos. Y también las políticas de Trump castigan a la población migrante y muchos miran hacia España. Hemos puesto en marcha EduBrigde to Spain, un programa de vía rápida o fast track siendo conscientes de que muchos alumnos de universidades de EEUU que fueron admitidos van a tener problemas con sus visados o su renovación de documentación. España quiere ser un polo de atracción para esos perfiles de talento ya a partir del curso que empieza en septiembre. Y es a su vez un ejemplo de que la inmigración que llega por patera, aunque abre los informativos, no representa ni el 6%.

La Seguridad Social está en máximos históricos de cotizantes. ¿Está blindada la supervivencia del sistema o habrá reformas?

Vamos por el buen camino y no lo digo solo yo. Nuestro sistema es sostenible y las cifras de empleo se fortalecen, frente a los mensajes de miedo y desinformación. Aunque estamos desplegando más reformas, hemos fortalecido los ingresos al sistema y hemos corregido faltas en nuestro mercado laboral: los salarios dignos y empleo de calidad de hoy son las pensiones del futuro. Y estamos comprometidos con la revalorización de las pensiones.

¿Habrá Gobierno hasta final de legislatura? ¿Cómo ve a Sánchez?

Estamos trabajando y esta semana vimos en el pleno del Congreso como las fuerzas progresistas quieren que sigamos haciéndolo, ampliando derechos y mejorando la vida de la gente. Hay publicaciones que hablan del milagro económico español y estamos demostrando que se puede crecer sin dar un paso atrás en protección social y derechos laborales y humanos.

¿Cómo ve el presidente Sánchez?

Comprometido con su país. Por un lado, para no menoscabar nuestro escudo social; por otro, cumpliendo con nuestra participación en la OTAN y Europa; y volviendo a mostrar un liderazgo internacional.

«El ingreso mínimo llega a un 86% más de gallegos que la Risga»

El ingreso mínimo vital (IMV) va a cumplir cinco años y Galicia lleva dos pidiendo su transferencia. ¿Es viable?

Desde el marco de la Constitución y asumiendo que la colaboración entre administraciones siempre es buena para el ciudadano, estamos abiertos a todo. De hecho, varias comunidades ya han asumido esa gestión. Pero debemos ser conscientes de lo que pasa en Galicia: el IMV tiene una dotación presupuestaria un 88% superior y llega a un 86% más de beneficiarios que la Risga. Lo que no podemos hacer es que de la inclusión y de la lucha contra la pobreza se responsabilice solo el IMV, no podemos detraer recursos en esa renta autonómica y cargarle todo al IMV.

El mensaje de que las ayudas como el IMV desincentivan el empleo está calando por la falta de mano de obra en muchos sectores. ¿Lo comparte?

Yo le pondría un adjetivo: el IMV desincentiva el empleo precario. Es pronto para analizar cómo se comporta el incentivo al empleo añadido al IMV en 2023, por lo que pediría tiempo. Pero somos muy conscientes de quién es el rostro del perceptor del ingreso y qué supone, porque es una palanca para la dignidad de las personas, para la búsqueda de oportunidades. He conocido mujeres que cobran el IMV y son madres de tres hijos menores... Es muy difícil para ellas compatibilizarlo con un trabajo por una cuestión de conciliación.