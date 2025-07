«Seguir expandindo as cidades, hoxe en día, carece de sentido»

Despois desta intensa semana, semella que o colexio busca ser unha parte activa na busca de solucións ante os problemas de acceso á vivenda.

O COAG dende a súa fundación ten unha liña clara, un nesgo, cara a mellora da sociedade. Nós temos, obviamente, unha pata que ten que defender a nosa profesión, pero por enriba de todo está a defensa do país e da sociedade. Nese sentido o colexio sempre tivo esta preocupación por mellorar as condicións de vida dos cidadáns e das cidades nas que vivimos. Estas dúas cousas, que parecen evidentes e necesarias, non sempre se puxeron dun xeito tan claro enriba da mesa. Neste momento, a urxencia da vivenda é importante pero o COAG non quere que por esa situación se perdan os avances que se teñen logrado, por exemplo, con respecto ás dimensións das vivendas ou á calidade construtiva.

Esta semana cifraba en tres anos e medio o tempo promedio ata a certificación de fin de obra dunha vivenda dende que se obtén o visado para a súa construción. Un periodo que é similar no caso das vivendas protexidas. Este dato convida a pensar que a situación vai para longo.

É que os tempos de construción son os que son. Hai unha necesidade de programar a cidade historicamente que sempre se fai a medio prazo e a construción precisa duns tempos. Por iso é tan importante que nós, cando pensemos como queremos vivir, estemos anticipando os problemas que van vir. É dicir, que non esperemos a actuar cando xa temos eses problemas. Ese é o papel fundamental que temos que ter os arquitectos e, sobre todo, os urbanistas, anticiparnos aos riscos que poden vir. No caso da vivenda o que acontece é que pasamos moitos anos sendo conscientes de que isto ía suceder e non se tomaron as medidas axeitadas para que non nos impactase deste xeito.

Precisamente, sobre esa mirada longa: case a metade dos concellos galegos contan con plans urbanísticos anteriores ao 1997. É posible dar resposta a situación actual e tamén pensar no futuro con PXOMs tan antigos?

Penso que a nivel urbanístico é preciso facer unha profunda reflexión sobre os instrumentos de planificación das cidades. A seguridade xurídica que nos aportan os plans urbanísticos é tremendamente positiva, pero necesitamos plans estratéxicos máis áxiles que permitan que as nosas cidades se vaian adaptando ás circunstancias e ao decorrer do tempo. Non podemos pensar que eses plans do século pasado teñen que ser os que guíen o crecemento das nosas cidades no futuro. Neste momento estase a producir un cambio de modelo moi grande, as formas de mobilidade están a cambiar, as formas de traballo son tamén distintas e as cidades non están preparadas para iso. É o mesmo que lle ocorre á vivenda, parece que vivimos con modelos que se corresponden máis con mediados do século pasado que coas situacións contemporáneas nas que a xente cambia moito máis de vivenda, as familias son cada vez máis pequenas e prodúcense novas formas de convivencia que deberían estar recollidas nunha visión máis aberta do que é a planificación e a normativa habitacional.

Que valoración fai o COAG das entidades de certificación de conformidade municipal (ECCOM), a través das que a Xunta quere complementar o traballo dos departamentos urbanísticos municipais para axilizar a concesión de licencias?

O regulamento das ECCOM vaise aprobar, en principio, nas vindeiras semanas e o que propón é que se nun prazo de 3 meses un concello non dirimiu respecto a unha licenza as ECCOM poderían entrar para axilizar os trámites. É unha resposta da Administración autonómica á lentitude da tramitación de licenzas nos concellos. Nós como técnicos compartimos esa preocupación da cidadanía por unha lentitude inxustificada na tramitación das licenzas urbanísticas. Non ten sentido que nalgúns concellos esteamos a superar o ano de espera para a concesión da licenza. Dito isto, o mellor xeito para mellorar eses tempos cremos que sería reforzar o funcionamento das oficinas técnicas municipais. O COAG, dende o primeiro momento, púxose a disposición da Xunta para reforzar eses servizos e garantir a súa axilidade. De feito, apostamos por unha optimización dos contidos desde informes técnicos municipais que garantan unha maior axilidade nesa tramitación. Se finalmente entran en vigor as ECCOM a nós xéranos importantes dúbidas sobre o sentido de incorporar empresas privadas nunha actividade que debera ser sempre de carácter público.

Segundo os datos do INE, Galicia conta con medio millón de vivendas baleiras. É certo que moitas se atopan en lugares rurais, mais, incluso nas cidades, semella que non se está apostar seriamente pola rehabilitación...

Si, e é que a complexidade da rehabilitación é evidente e debería haber moitísimas máis axudas. Debemos entender que cando se está a rehabilitar non só se está a facer a recuperación dunha vivenda, senón a reactivar un espazo central da cidade xa existente. É moi importante que ocupemos a menor cantidade de solo posible, é dicir, seguir expandindo as cidades hoxe en día carece de sentido. Por iso, a primeira medida que deberíamos desenvolver sería a consolidación da cidade existente e para iso a rehabilitación xoga un papel fundamental.

Neste momento da urxencia que mencionaba, a Xunta está a apostar forte pola vivenda protexida. Que opinión lle merece?

A aposta da Xunta pola vivenda protexida está sendo significativa e descarada. Penso que non hai, a nivel estatal, ningunha outra comunidade que estea facendo unha aposta cuantitativamente semellante. Nós pensamos, iso si, que deberíamos ir un paso máis alá. A vivenda protexida ten que ser unha vivenda na que exploremos novas tipoloxías residenciais, na que podamos marcar novas solucións construtivas, novas solucións espaciais e, sobre todo, como dícía antes, ter en conta as distintas tipoloxías de familias e de formas de convivencia que hoxe temos na sociedade.

E por ese mantemento, tamén, da calidade construtiva.

Si, por iso reivindicamos dende hai anos que se poñan en marcha concursos de arquitectura que permitan que a prioridade sexa a calidade do espazo construído e que permita un deseño innovador que non quede atado a modelos residenciais do pasado. Así, a pasada semana presentamos o programa ‘Pauta’ que vén de ser remitido á Fegamp para que chegue a tódolos concellos e poidan buscar novos sistemas de licitacións a partir de concursos de proxectos de arquitectura a dobre volta e remunerados que están garantindo unha calidade do proxecto arquitectónico da vivenda. Parécenos que é suficientemente relevante como para que as administracións exploren esa posibilidade, dende o rigor de definir previamente e dun xeito preciso o prezo da construción e do custo dos servizos da redacción de proxectos. Tamén do modelo de concurso no que, reitero, vai primar a calidad do proxecto e non unha reducida oferta económica para realizalo.