Atan, golpean y roban en Vigo a un nonagenario mientras dormía en su casa

Un nonagenario fue asaltado por un grupo de encapuchados mientras dormía en su casa, ubicada en el número 21 de la carretera de O Vao, en Vigo. Ocurrió la madrugada del lunes al martes. Le ataron las manos, le golpearon y se llevaron al menos una tarjeta de crédito, después abandonaron el lugar. Todavía no se produjo ninguna detención.

La parroquia donde ocurrieron los hechos estaba la pasada noche de celebración en homenaje a la Virgen del Carmen. En la madrugada, el grupo Claxxon amenizó la fiesta y jóvenes y mayores de la zona bailaron en la explanada frente a la ermita. Lo que no sabían es que a escasos kilómetros la vida de uno de sus vecinos corría peligro. La Policía Local fue avisada en algún momento, pero no por un robo con violencia, sino porque varios vecinos preferían dormir que festejar y el bullicio de los jóvenes no se lo permitía.

La víctima estaba sola en su domicilio. Es una casa alta, con varios pisos, pero sus muros son fácilmente franqueables por los laterales. Al lado derecho, una finca vacía con acceso abierto linda con una parte baja de cemento que se puede saltar. Ayer había cristales por el suelo. Por el lado izquierdo, un estrecho camino se acerca también a la vivienda.

Pudo salir por su propio pie a pedir auxilio

Según fuentes cercanas a la investigación, el hombre habría logrado zafarse de las ataduras y salir por su propio pie a pedir auxilio. La Policía Nacional acudió entonces al lugar y pidió asistencia sanitaria porque estaba herido. Fue trasladado al hospital.

Según confirma este cuerpo, la intención de los asaltantes era conseguir dinero. Tras inmovilizar al hombre, cogieron (al menos) su tarjeta de crédito.

Los vecinos de la zona se despertaron con el suceso. Justo enfrente hay una vivienda que se alquila como casa de verano y una familia se había instalado en ella solo unas horas antes. Los agentes les despertaron a las 6 de la mañana, pero aseguraron que no pudieron oír nada.

En una barbería cercana sabían que la casa estaba habitada por un mayor, que asiduamente conducía una furgoneta por la zona, pero no que había sido atacado.

A pocos metros de la vivienda también hay un salón de belleza. El espacio es propiedad de la víctima, aunque son otros los que llevan el negocio. Cuentan que sus dos hijas residen en Madrid, por lo que el hombre pasa largos periodos de tiempo aparentemente solo. Justo al lado, un supermercado Cuevas recibía la visita de la Policía Nacional a la que dieron acceso a las cámaras de vigilancia.