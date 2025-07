El alcalde de Láncara anuncia que padece cáncer de piel y delega temporalmente

El alcalde del municipio lugués de Láncara, el socialista Darío Piñeiro, ha anunciado a través de sus redes sociales que le han diagnosticado un cáncer de piel y que, por este motivo, se apartará temporalmente de sus funciones al frente del Ayuntamiento. Durante su ausencia, las tareas de la Alcaldía serán asumidas por el primer teniente de alcalde, Pablo Rivera Capón.

"Co agarimo que sempre nos uniu, diríxome a vós nun momento moi importante da miña vida", escribe Piñeiro en el mensaje que hizo público este miércoles. En él explica que tenía programada "unha operación médica delicada" que ya iba a requerir cierto tiempo de recuperación y alejamiento de la vida municipal, pero que en los últimos días los médicos le detectaron, además, un cáncer de piel. "Non vos quero enganar, teño moito medo. Estou acojonado, non me dá vergoña reconocelo", reconoce en un tono muy personal y sincero.

Aunque admite el temor ante lo que está por venir, asegura que afronta esta etapa con esperanza. “Durante este tempo, o Concello quedará en boas mans, as de Pablo Rivera e as dun gran equipo de concelleiros, traballadores e funcionarios cuxa dedicación e compromiso son vitais”, añade el regidor.

Oleada de apoyos

El mensaje ha generado una oleada de apoyo vecinal en las redes, con cientos de comentarios de ánimo y cariño por parte de compañeros, vecinos y representantes de diferentes sensibilidades políticas, entre ellos el BNG de Láncara. "Moito ánimo e moita forza, Darío. Nestes momentos de incertidumes sabes que estás nas mellores mans e que todo vai saír ben", expresaron desde la formación nacionalista.

El alcalde de Láncara, Dario A. Piñeiro (d), del PSOE, y el anterior alcalde, Eladio Capón (i), del PP, acompañados por la prima de Fidel Castro, Manuela Argiz, de 103 años, depositan una corona de flores en la casa natal de Ángel, el padre de Fidel Castro, como homenaje al líder cubano fallecido en 2016 / Eliseo trigo

El alcalde no ha especificado cuánto tiempo estará alejado del cargo, pero finaliza su mensaje con palabras de agradecimiento y esperanza: “O voso apoio nestes días vale máis do que poidades imaxinar".