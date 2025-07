Los delitos sexuales cometidos por menores se disparan un 79% en un año

Uno de cada cuatro menores que cometió un delito en Galicia el año pasado estaba ya «fichado» por Política Social, es reincidente. «Lo que nos trasladan los profesionales que trabajan en la ejecución de las medidas es que la reincidencia es muy baja», explica Jacobo Rey, director xeral de Familia. En Pontevedra no llegan al 15%, señala. A su juicio, eso supone que «el trabajo socioeducativo que se hace con los adolescentes que cometen delitos es positivo y permite que no reincidan». Precisamente ahí, enfatiza, reside el «espíritu de la legislación que se aplica en estos casos», que «pone el foco», dice, no en medidas de carácter punitivo, sino de tipo socioeducativo que buscan «concienciarlos» del delito cometido para evitar que se repita. «Hablamos de chavales que acaban de cumplir 14 años» en algunos casos, apunta, y recalca que «en más del 85% de casos no haya reincidencia significa que se está trabajando bien».