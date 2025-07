Rueda insiste y llama a que más autonomías rechacen la financiación singular de Cataluña

La Xunta de Galicia y la Junta extremeña se han unido este viernes bajo la firma de una declaración institucional que se posiciona en contra de la condonación a la deuda de Cataluña que el Gobierno centran espera aprobar. Así lo recordó hoy Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, durante un acto en el Aeródromo Militar de Santiago, advirtiendo que esa declaración podría «estenderse e vai estenderse a outros territorios». También intuye que «a maioría ten a mesma posición sobre o que está a suceder respecto ao posible cupo catalá».

Además, Rueda —que rechazó y calificó como un «disparate» para Galicia un modelo de financiación similar al que se quiere implantar en Cataluña— indicó que «non vale dicir que se pode experimentar en todas as comunidades autónomas porque non é certo, está deseñado para Cataluña porque o está pedindo o independentismo para seguir apoiando a Pedro Sánchez e se o queren facer así, por algo será». Seguidamente, criticó al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, al que le recordó que las cifras «son de expertos independentes» y cuestinó su actitud por «ir aos territorios prexudicados a dicir que isto é algo que lles convén».

En esa misma línea, desaprobó la postura del BNG y del PSdG respecto al financiamiento singular catalán y al deseo de estos a su posible implantación en territorio gallego. «O sistema de concerto sería absolutamente prexudicial para Galicia», vaticinó Rueda.