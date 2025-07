Terapias personalizadas e CAR-T en Galicia: unha alianza de éxito contra o cancro

Nanovehículos para transportar fármacos e levalos ao corazón do tumor, sangue dun paciente que se adestra nun laboratorio para que combata o cancro e se volve inxectar, tecidos do corpo repostos a través da bioenxeñería... Parece ciencia ficción, pero é realidade. E ademais, faise en Galicia, un territorio onde o ecosistema investigador liderado pola USC, a Administración pública e a empresa privada conforman os elos dunha cadea orientada a revolucionar a medicina e a saúde a través das chamadas terapias avanzadas. ¿Que son? ¿Para que serven? ¿Hainas nos nosos hospitais? ¿Cara a onde avanzan..? A estas e outras cuestións responderon Rocío Mosquera, directora de Galaria, e Mabel Loza, directora científica do CiMUS, no III Foro USC-El Correo Gallego.

Elas son dúas voces autorizadas en Galicia para abordar o tema Terapias avanzadas e CAR-T: innovación na inmunoterapia personalizada, neste caso no foro na Facultade de Xornalismo da USC. E fixérono cunha mensaxe común e clara: Galicia está hoxe moi ben situada no mapa da investigación, desenvolvemento e aplicación das terapias avanzadas, coa participación en proxectos punteiros a nivel mundial e cunha capacidade para ofrecer este tipo de tratamentos a todos os galegos que potencialmente o poden recibir. En todo caso, tamén ten retos por diante: lograr financiamento, afondar na colaboración público-privada e exprimir a IA.

¿Que son en realidade as terapias avanzadas?

Hai dous tipos de medicamentos: os químicos e os biolóxicos. Os primeiros "son os clásicos" que tomamos por vía oral como pílulas ou xarabes, "como unha aspirina", explica Mabel Loza, e representan máis do 80% dos fármacos. "E logo están os biolóxicos, que podemos dicir que é un ser vivo", engade. O máis popular é a insulina, «"que nos inicios era de animais e extractos humanos, unha molécula biolóxica do noso corpo" que agora pode producirse "grazas á enxeñería e á biotecnoloxía". Xeralmente adminístranse inxectados e dentro destes biolóxicos as axencias de supervisión e control crearon un grupo específico: as terapias avanzadas.

Loza lembra que hai tres tipos de terapias avanzadas: terapia xénica, terapia celular e enxeñería de tisular ou de tecidos. Dentro da celular é na que se encadran as CAR-T, unhas siglas coas que cada vez están máis familiarizados os galegos xa que representan a vangarda na loita contra o cancro.

Rocío Mosquera explica como funcionan estas CAR-T. «É unha terapia celular absolutamente personalizada. Consiste en sacar sangue do paciente, enviala a un laboratorio, illar unhas células que son os linfocitos T (de aí o CAR-T), engadirlle un prototipo que xeralmente é un virus, reproducilo no laboratorio e logo devólvese ese sangue outra vez ao hospital e inxéctase ao paciente. Por iso é personalizada».

Ese traballo no laboratorio é ademais moi complexo. «Debe ser totalmente aséptico, en espazos illados que chamamos salas blancas», indica Mosquera. «Todo o proceso está controlado por axencias e hai que traballar con moito rigor, porque ese sangue se se devolve ao paciente debe ter garantías absolutas».

¿Onde se usan e para que estas terapias CAR-T en Galicia?

As CAR-T son relativamente novas e non están xeneralizadas aínda. Hai catro fármacos industriais autorizados, de dous laboratorios, que teñen patente e se distribúen, aínda que a prezos moi elevados: de 350.000 a 380.000 euros por tratamento, concreta Rocío Mosquera. Por esa razón, o Ministerio de Sanidad realiza un control exhaustivo destas terapias. «Os hospitais que participan nestes proxectos teñen que estar acreditados para cada fármaco e deben contar con grupos multidisciplinares onde todo o personal, desde inmunólogos a enfermeiros ou farmacéuticos, deben contar con acreditación». Isto implica un tempo para formar persoal, razón polo que aínda non é algo xeneralizado na sanidade galega.

No Sergas hai hoxe tres centros hospitalarios acreditados: Santiago, Vigo e A Coruña. E as terapias CAR-T están autorizadas só para cancros de sangue, tipo linfoma ou mieloma. Parece pouco, pero Rocío Mosquera dá un dato clave: «Para o número de pacientes que se poden beneficiar destas terapias, a oferta é suficiente». Dito doutro xeito: «Hoxe non temos ningún paciente sen tratar en Galicia por condicións administrativas ou organizativas: todos os pacientes que se poden beneficiar destas terapias, trátanse».

¿Que terapias avanzadas hai máis alá das CAR-T?

Galicia non só oferta nos seus hospitais CAR-T e terapias avanzadas celulares. «A terapia xénica é unha realidade», explica Loza. «Temos exemplos de nenos, que debutan cunha enfermidade cun prognóstico terrible, pouca expectativa de vida e cun tratamento de terapia xénica corríxese». Esa terapia xénica consiste en substituir o xen danado ou que falta por unha administración que, no seu lugar, xera o que falta. «Nisto Galicia tamén é moi avanzada, porque temos aquí a Fundación Galega de de Medicina Xenómica e Xenética e a Ángel Carracedo, unha figura en España e a nivel internacional», lembra Loza.

A directora do CiMUS también cita outra terapia: a enxeñaría tisular, que consiste enreparar ou mesmo construír tecidos do corpo e que se usa moito para temas óseos, de cartilaxe, para fisuras...

¿Cal é o grao de efectividade das CAR-T contra o cancro?

«As CAR-T significaron moito no caso dos cancros líquidos», prosegue a investigadora. O grao de eficacia está en medias por riba do 50%, algo «espectacular», pero hai casos do 80%. Pero máis alá das cifras, están as persoas.

«Son doentes que realmente non respondían a nada, sen expectativa de vida. E a nivel mundial, que de media máis da metade se curen durante cinco anos, que deixen de ter cancro cunha soa aplicación... Isto é unha revolución no tratamento do cancro», celebra Mabel Loza. De feito, boa parte da investigación que dirixe vai por aí. «Estamos a mellorar moitísimo o resultado dos propios CAR-T en eficacia e tamén en redución da toxicidade, porque toda terapia ten efectos, e neste caso a liberación de citoquinas xera cadros intensos de inflamación e febre. Estamos potenciando a terapia CAR-T para chegar máis lonxe, por exemplo aos tumores sólidos ou ao mieloma múltiple». En resumo: máis eficacia, menos efectos secundarios e cada vez un espectro máis amplo de cancros para curar.

¿Como é o día a día da investigación en Galicia?

Nada disto sería posible sen o labor investigador. Hoxe conviven os fármacos CAR-T comerciais, cos seus prezos elevadísimos, cos chamados académicos, os que desenvolven os hospitais públicos e non as industrias co obxectivo de democratizalos ao máximo. E aí xoga un papel clave o Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) da USC. Porén, hai unha realidade complexa: crear un novo fármaco é un proceso longo e moi custoso.

Desde que se empeza a investigar un fármaco ata que chega ao paciente «as medias son de case dez anos», admite Mabel Loza, aínda que hai optimismo para ir acurtando prazos, sobre todo coa irrupción da Intelixencia Artificial. E ademais, producir un medicamento novo en todas as súas fases pode custar «mil millóns de dólares». Por iso ter financiamento é clave e aí Loza e Mosquera apostan por unha estratexia clara: a colaboración público-privada. «A pandemia ensinounos que podíamos producir vacinas en moito menos tempo, o que quere dicir que se todos colaboramos, podemos ter resultados moito antes». «É unha das liñas que temos claras no CiMUS», engade Loza, e que foi moi valorada á hora de concederlle a acreditación de excelencia María de Maeztu.

A esa cooperación apela tamén Mosquera. «É fundamental a colaboración entre a investigación básica que se realiza nas universidades e centros e os hospitais, para que estes avances cheguen o máis rápido posible ao paciente». Galicia é «un exemplo» niso e o Centro de Terapias Avanzadas de Santiago é o reflexo. Pero hai máis exemplos.

¿E que papel xoga Galicia na investigación das CAR-T?

«Temos que dicir sen complexos que Galicia, cos seus centros públicos e empresas, é referente e participan en proxectos punteiros no mundo», celebra Mabel Loza, que bromea con que non hai ningún secreto tras esta realidade. «A Xunta fixo unha aposta forte de máis de 15 anos pola biotecnoloxía cun plan que deu resultados». Agora, Loza pide que esa aposta «intensa» se manteña no tempo, porque aínda é un sector «vulnerable».

Rocío Mosquera, presidenta do Clúster da Saúde de Galicia, lembra tamén esa Estratexia de Biotecnoloxía da Xunta para xerar un Galicia un sector industrial. «Ás veces cústanos ver a biotech como industria porque non ten chemineas, pero é unha industria e Galicia pode sacar peito con ela». O importante agora «é mantela no tempo» e para iso «é fundamental captar a financiación privada, porque a pública non chega».

Rocío Mosquera, directora de Galaria e presidenta do Clúster da Saúde / Jesús Prieto

Rocío Mosquera: «O noso soño é un CAR-T 100% galego e xa traballamos nel»

Canto se lle pregunta polo futuro, Rocío Mosquera é clara: «O noso gran soño é un CAR-T 100% galego». Admite que están traballando nel e incluso ten nome: Claudina. Anécdotas aparte, a directora de Galaria lembra que esta terapia xa está moi avanzada para os tumores no sistema sanguíneo, polo que agora un dos retos das CAR-T é «que chegue a un tumor sólido, de mama, de páncreas e outros para os que agora non hai tratamentos efectivos».

Niso está traballando Galicia a través do laboratorio de María José Alonso na USC, que avanza nun proxecto para meter o CAR-T nun vehículo nanotecnolóxico para que chegue ao tumor. É un exemplo de que en Galicia «estase a traballar moi ben» e de forma «coordinada».

Unha coordinación na que precisamente xoga un papel fundamental a empresa que dirixe. Galaria é pública, creouse hai máis de 20 anos no Sergas para participar en todos aqueles proxectos transversais que foran para máis dun hospital.

«O coñecemento que temos e a IA farán que a evolución das terapias vaia moito máis rápido a partir de agora» Rocío Mosquera — Directora de Galaria e presidenta do Clúster da Saúde

Falar de futuro é tamén falar da IA. «Galicia tamén é absolutamente pioneira nisto», lembra Rocío Mosquera, que na súa etapa na Administración impulsou a historia clínica única. Agora, a través do Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), a investigación médica está lista para dar o salto. «Permítenos ter millóns de datos a disposición dos investigadores e acurtar eses tempos, ademais de mellorar a seguridade dos fármacos». «Hai que aproveitar este momento porque é moi importante para poder avanzar máis rápido».

Con ese escenario, a pregunta é inevitable: ¿Cando imos entón curar ou cronificar o cancro? «Moitos xa están cronificados», lembra. «O CAR-T deu un salto cualitativo moi importante en hematoloxía e agora hai que trasladalo a outros cancros, pero é unha auténtica revolución», afirma. «Hoxe en oncoloxía xa se fala de enfermidade crónica. Evidentemente, para algúns aínda non hai tratamento, porque cada paciente é un mundo, por iso falamos agora de terapias personalizadas e nos centramos nelas. A partir de aí, penso que a evolución dos tratamentos vai a ser moitísimo máis rápida do que foi ata aquí».

Mabel Loza, directora científica do CiMUS e coordinadora do grupo BioFarma / Jesús Prieto

Mabel Loza: «A IA diminuirá moito os tempos e custos de novos tratamentos»

Falar de terapias avanzadas en Galicia é falar do CiMUS da USC. Nos seus laboratorios desenvólvense algúns dos proxectos máis ambiciosos neste eido. María José Alonso coa nanotecnoloxía para atacar os tumores sólidos, outros traballos con terapias onde son as células do propio doente as que que loitan contra o tumor, o grupo de Ángel Carracedo coa terapia xénica... «Estamos a colaborar con distintas entidades europeas no desenvolvemento de moléculas que nos permitan potenciar a acción das CAR-T», explica Mabel Loza, citando unha das moitas liñas de traballo do seu centro, sempre en colaboración coas universidades e outros centros, algúns do prestixio da Fundación Leitat ou a Fundación Kaertor.

«O cancro foi o inicio, pero as nosas células de defensa están en moitas enfermidades ás que se poderían ampliar as terapias» Mabel Loza — Directora científica do CiMUS e coordinadora do grupo BioFarma

E non só no mundo do cancro, porque no horizonte xa está ampliar esta revolución médica que se está a vivir a outras patoloxías non tumorais. «O cancro foi o inicio, pero as nosas células de defensa están presentes en moitísimas enfermidades, tamén nas autoinmunes e en todas nas que morren células», engade a investigadora. Entón, o reto é algo así como «reprogramar ensinando ás nosas células a funcionar mellor». No caso do cancro conségueno matando as células malignas, pero noutros casos será reparando e restaurando tecidos. «Ese é un campo de terapias avanzadas extraordinario», asegura a directora do CiMUS con entusiasmo. «Estamos investigando para reparar tecido cardíaco, neurolóxico...

Unha carreira na que a Intelixencia Artificial marcará un antes e un despois. «Eu creo que a IA vai a diminuír moitísimo o tempo e os custos de descubrir novos medicamentos», augura Mabel Loza. «E faremos fármacos máis seguros, porque xa os probas directamente, simulas a realidade nos doentes».

Todo co fin de atopar tratamentos para mellorar a saúde, un propósito «universal» porque as doenzas afectan a todo o mundo, lembra Loza, e no que Galicia quere ter moito que dicir. «Se xuntamos todas as nosas capacidades investigadoras, colaboramos entre nós e as potenciamos, haberá grandes oportunidades». «Desde Galicia para o mundo é un bo lema tamén en terapias avanzadas».