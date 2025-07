Galicia flexibiliza ao máximo a formación para axustala ás necesidades reais da empresa

Galicia pechou o pasado mes de xuño acadando o máximo histórico de afiliacións á Seguridade Social, ao superar os 1,1 millóns de cotizantes, e o mínimo de paro, baixando por primeira vez dos 110.000 desempregados. Bos datos a pesar dos cales na comunidade, paradoxalmente, aínda hai milleiros de postos sen cubrir en case todos os sectores de actividade porque as empresas non son capaces de atopar profesionais.

Unha realidade, extensible ao conxunto de España, ante a que a Xunta actúa cunha aposta innovadora pola flexibilización da formación. Trátase da nova e «revolucionaria» convocatoria de apoios a accións formativas para persoas desempregadas (AFD), co prazo de solicitudes aberto ata o 30 de novembro, tras un redeseño integral, á que o Goberno autonómico destina 50 millóns de euros.

Para abordar esta medida pioneira, que sitúa a Galicia á vangarda a través da aposta pola colaboración público-privada para axustar a formación ás necesidades reais do tecido produtivo, EL CORREO GALLEGO celebrou no hotel Palacio del Carmen de Santiago un dos seus foros de actualidade coa presenza do conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; o presidente da Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) e director xeral de grupo CIP Pedro Pablo Rey; a experta en Recursos Humanos María Durán; e o alumno do Certificado Profesional de Xestión, Márketing e Comunicación, nivel 3, Nicolás Zabaleta.

González subliña que a formación é clave para reforzar a empregabilidade daquelas persoas que demandan activamente traballo e, nese sentido, sinala que «existen amplas oportunidades para avanzar cara a un modelo máis áxil e adaptado ás necesidades do tecido produtivo», apuntando a un reto: flexibilizala «todo o que nos permita o marco lexislativo».

«O que queremos é que a formación se aproxime o máximo ás necesidades das empresas e que sexa o máis curta posible para que a persoa que queira traballar poida facelo canto antes», apunta sobre a nova orde. Doutra banda, avanza que a Xunta quere «implicar» ás oficinas de emprego, que son as que teñen o contacto coas persoas que están na lista. «Puxemos en marcha unha ferramenta de IA para perfilar aos desempregados que axuda a coñecer ao orientador laboral cales son as competencias que teñen, pero sobre todo, a saber tamén cales son as competencias que lle faltan e que demanda o mercado galego», sintetiza.

Seguindo este fío, María Durán recoñece que as empresas teñen «bastantes dificultades» para recrutar determinados perfís, en especial perfís técnicos. Pero sobre todo, onde atopan máis problemas é en achar perfís con competencias transversais «que son moi importantes para facilitar a integración». «Refírome á capacidade de comunicación, de traballar en equipo, de adaptación, porque todos sabemos que estamos nun mercado en constantes cambios e as empresas témonos que adaptar moi rápido». Aposta por incluír dentro dos programas formación en competencias transversais para acadar que as persoas non só poidan entrar nunha compañía senón crecer, desenvolverse e adaptarse á súa cultura e valores.

Pedro Pablo Rey valora positivamente que coa nova orde as entidades de formación poidan presentar a súa oferta propia, pois elas detectan as necesidades do mercado laboral en coordinación coas empresas. «Era unha reivindicación do noso sector durante os últimos anos», sostén. «Agora permítese que cada centro presente a planificación que considere máis acorde coa demanda que hai no mercado. Isto tamén vai posibilitar que, en función das zonas e comarcas, a formación sexa diferente», reflexiona.

Rey pon o acento en que ata hai uns anos os sectores que se queixaban de falta de persoal eran a construción, a pesca ou a hostalería, «pero agora empeza a ser xeneralizado». Chegados a este punto avoga pola especialización cunha formación moi rápida e que recicle traballadores. «Para min, a principal vantaxe desta convocatoria é a posibilidade de elixir as accións formativas a impartir», reitera.

Mellorar habilidades

Desde o punto de vista dos alumnos, Nicolás Zabaleta lembra que antes de empezar o curso tiña dúas opcións: ou facer unha Formación Profesional de dous anos e logo empezar as prácticas ou facer un certificado que lle levaría entre 6 e 9 meses e que lle daría a posibilidade de traballar canto antes.

Esta última foi a decisión que tomou, empezar unha formación en algo que lle gustaba, o márketing e a comunicación, e por mor diso empezar a traballar. «O que me ofreceu este curso é traballar nunha empresa cualificada que me deu a oportunidade de mellorar as miñas habilidades profesionais. Agora estou a traballar como autoempregado nunha empresa do sector inmobiliario e estou super contento porque me serviu esta formación para mellorar as miñas habilidades profesionais, comunicar mellor aos meus clientes e para achegar máis valor ás empresas, que é do que se trata».

González coincide en que sen dúbida este é o camiño a seguir. Se un aspirante ao mercado laboral precisa actualizar determinadas competencias de maneira áxil, é máis efectivo facilitar o acceso a unha microformación de exemplo, 40 horas, que lle permita incorporarse ao emprego canto antes. A partir de aí, poderá continuar ampliando a súa formación xa desde unha situación laboral activa.

O conselleiro constata que as empresas teñen moitísima necesidade de traballadores que debe ser cuberta para garantir a produtividade de Galicia. Neste sentido, destaca a importancia de mellorar os mecanismos que conectan as necesidades reais do mercado laboral coas persoas que están a buscar emprego, co fin de aproveitar mellor o talento dispoñible.

Aquí lembra que a Xunta leva a cabo un programa de seguemento intensivo no que xa chamaron a 50.000 persoas. Por exemplo, di, a xente que leva 5 anos no paro e durante dous non foi nin a unha cita de orientación. Desas, cuantificou, axudaron a que se coloquen 12.000. «Cómpre optimizar os recursos públicos destinados á inserción laboral, asegurando a implicación activa das persoas desempregadas nos procesos de orientación e mellora da empregabilidade».

Rey retomou a palabra para introducir no debate a necesidade de acabar con outra rixidez que dificulta a entrada nas empresas, especialmente dos máis novos. A mellora das axudas aos alumnos dos cursos para que poidan desprazarse aos centros de estudo ou ás compañías onde fan prácticas.

«Esa é unha falta de flexibilidade provocada porque os fondos do Estado son finalistas e non contemplan, se cadra, a dispersión que hai en Galicia», aclara José González, quen aínda que evita a confrontación co Goberno central ve neste eido «un pouco fóra da realidade» aos Ministerios de Educación e Traballo. «En Vigo o autobús custa máis que a axuda que reciben os alumnos», ratifica Pedro Pablo Rey.

A importancia das prácticas

A posibilidade de realizar prácticas –este ano é obrigatorio un mínimo do 25% de prácticas nos certificados de profesionalidade–, é crucial a xuízo de Durán, porque aí as compañías poden axudar a desenvolver esas competencias transversais ao ver ao alumno, que en moitos casos acaba contratado. De aí que concorde coa petición de incrementar as axudas ou, advirte, desaproveitarase a xente que podía estar a traballar e non o fai porque non pode pagarse o transporte.

A experta avoga porque o tecido produtivo adique recursos e poña a un responsable que «mentorice» ás persoas que chegan novas. «É moi importante no aspecto motivacional, guialos xa que cada entorno laboral é diferente».

Microcredenciais: seguindo a senda marcada pola UE

As microcredenciais, experiencias de aprendizaxe non regradas e de curta duración que ofrecen vías formativas flexibles, son outra das futuras apostas da Consellería de Emprego nunha contorna cambiante, debido á aceleración tecnolóxica e as modificacións nos contidos laborais, que require dunha actualización constante.

Máis aló do nome, di o titular de Emprego, o que se defende é formación «o máis flexible posible e o máis adaptada ás empresas». Nesta liña, explica, unha compañía detecta unha necesidade de formación, xera un título e a Xunta o único que fará é «acreditar a calidade do ensino», que pode ser impartida en centros de formación ou pola propia empresa. «A Unión Europea leva xa tempo dicindo que o sistema de formación en xeral é demasiado ríxido e que temos que ir por esta liña, pero os únicos que estamos a regular esta materia somos nós en Galicia», recalca.

O conselleiro apuntou unha vez máis a unha lexislación «farragosa». «Ou melloramos todo o que estamos a facer en canto a formación para que a xente que quere traballar poida facelo canto antes, ou imos sufrir moitísimo. En Estados Unidos non teñen este problema», resolveu.

Calidade do profesorado

Con respecto ao profesorado dos cursos, a Xunta considera unha prioridade que teñan experiencia profesional. «O albanel ten que saber facer unha parede recta e despois ten que ter unha certa aptitude para transmitir o coñecemento», apuntou González, apostando por recuperar ao final da súa vida laboral a profesionais como costureiras, fontaneiros ou electricistas para que poidan transmitir o seu coñecemento.