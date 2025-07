El empleo sigue subiendo en Galicia: baja el paro en 4.900 personas y ya se contabilizan 1.165.500 trabajadores

El paro continúa su camino de descenso. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población gallega ocupada aumenta en 15.400 personas en el segundo trimestre de 2025, situándose en 1.165.500 individuos ocupados actualmente. La tasa de ocupación también sube con respecto al trimestre anterior, rozando el 50%. Desde hace un año, el número de trabajadores aumentó casi en 30.000 personas, lo que también supone un incremento del 2,6%.

Además, según el INE, se dispara la tasa de empleabilidad en mujeres, que supera en bastantes cifras a la de los hombres. Así, la ocupación femenina registra un incremento de 11.800 personas en los últimos tres meses, mientras que la masculina aumenta en 3.600 usuarios. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), en lo que respecta al segundo ejercicio de 2024, «de novo son as mulleres as responsables do incremento da ocupación, contabilizándose 30.800 ocupadas máis que hai un ano, o que supón un crecemento do 5,7 %». Además, «o número de homes ocupados diminúe en 900 persoas», registra el IGE.

Entre abril y junio de 2025 se registraron en Galicia 106.100 individuos en situación de paro, casi 5.000 menos que de enero a marzo. Así, la tasa de paro se reduce en 0,5 puntos y se sitúa en 8,3%., lo que supone el nivel de desempleo más bajo en Galicia desde el año 2008. Con respecto al mismo trimestre de 2024, las cifras son aún más acusadas, pues el número de parados disminuye en un 11,4%, casi 14.000 personas, a la vez que baja 1,2 puntos en términos interanuales.

Más jóvenes trabajando

La tasa de paro juvenil también baja. De 339.700 gallegos de entre 16 y 29 años, 136.500 trabajan, casi la mitad, un 40,2%. Un 8,5% están parados, y los 174.400 restantes, inactivos. Sin embargo, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en un 17,4%, disminuyendo en 3,4 puntos con respecto al mismo trimestre de 2024.