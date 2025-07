Alba de Compostela suma arraigos

La nueva edición de los galardones municipales Alba de Gloria juntó a numerosas personas en el Teatro Principal, donde se aplaudió la tacada de arraigos compostelanos que representan la médico Charo Rúa, el herrero Santiago Martínez Otero, la cantareira Aurora de Freira y el hostelero Suso do Dezaseis, cuatro personas que hacen latir el corazón de la ciudad.

Rosario (Charo) García Rúa fue la primera Alba de Gloria glosada en el discurso de la alcaldesa, Goretti Sanmartín. «Lleva 44 años de profesión y 34 de ellos trabajó en el helicóptero del 061, que tantas vidas salvó en sus 10.000 emergencias», subrayó en alusión a la compostelana conocida como médica de helicóptero decana en España. Su carrera aérea empezó en una aeronave medicalizada el 22 de abril de 1991, servicio de emergencias que, por entonces, llevaba pocos meses activo dentro de SOS Galicia, semilla del actual 061, labor que empezó surcando el cielo con profesionales como Rúa. En sus palabras, ella contó: «Este es el mejor broche para tantos años dedicada a la emergencia aunque el mayor premio es el de las personas atendidas y salvadas», apuntó al recibir la distinción de manos de Sanmartín y el líder del PP en Santiago, Borja Verea.

Público asistente a la gala de entrega de las distinciones Alba de Compostela / Antonio Hernández

De la salud se saltó a la buena mesa al citar uno de los restaurantes que más secretos guarda de la política gallega, el Dezaseis. Su responsable es Xesús Manuel Coba Cascallar, Suso do Dezaseis. El local cumplió 30 años el pasado 20 de junio e hizo una exposición con la carta de 1996 que remarca lo que ha cambiado la vida desde aquel caldo gallego a 350 pesetas, carne al caldero a 1.100 p. o empanada a 600 p. Lo que no ha variado es el rol de referente culinario que este restaurante tiene en Compostela. «Y hay que destacar dos elementos del Dezaseis, la apuesta por el producto gallego y la cocina tradicional y, ser mecenas de numerosos proyectos culturales», apostilló la alcaldesa. El hostelero tomó el galardón de manos de ella y la concelleira de Cultura, Míriam Louzao. Suso do Dezaseis recordó la ayuda que le prestaron al llegar a la rúa San Pedro «Julio y Divina, del bar Rodeiro», y perdió la voz de emoción hasta rozar al llanto al evocar a varias amistades ausentes: «Begoña Caamaño, Moncho Fuxan, Lino Rieiro, José María Etxaniz, Nacho Mirás Fole...».

Un momento de la gala de entrega de las distinciones Alba de Compostela / Antonio Hernández

El siguiente protagonista citado por Sanmartín fue Santiago Martínez Otero, Chago, maestro herrero especializado en forja. «Desde la escuela taller de San Domingos de Bonaval, donde se formó, de la mano de Antonio Campos, pasando por distintos talleres, en 1990 creó su propia empresa para la construcción y para la restauración de piezas antiguas que son, muchas, parte de nuestra ciudad», dijo Sanmartín tras darle el galardón junto al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte. Y en su agradecimiento, Chago, como cada protagonista, citó a su familia y enumero a otras personas importantes en su caminar: «Rosa Méndez, Manuel Varela, Ramón y Manolo de Armesa, o Florencio Pereira», indicó el artesano, que ya en 2024 ganó el Premio Arquitectura para un Mundo Mejor, del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), ejemplos de que sus manos han ido dejando huella tanto en el metal como en las gentes de Compostela.

Alcaldesa, ediles y los cuatro distinguidos con el Alba de Compostela durante la firma en el Libro de Honra del Concello de Santiago / Antonio Hernández

El cuarteto reconocimiento del Alba de Compostela fue para la cantareira Aurora de Freira, natural de Grixoa y vecina de San Xoán de Fecha, galardonada por «la relevancia de sus palabras y su amor a la transmisión oral de ese legado que precisa sentirse, para perdurar». De Freira tomó la distinción de la alcaldesa y la concelleira de Derechos Sociales, María Rozas, y habló, con voz tan serena como sentida, y cantó acompañada de Estrella Balboa: «Porque la música nos ayuda a entender un pouquiño mejor quienes somos».De Freira tomó la distinción de manos de la alcaldesa y de la concelleira de Derechos Sociales, María Rozas, y habló, sin prisa, agradecida, con voz tan serena como sentida, y cantó acompañada de Estrella Balboa: «Porque la música nos ayuda a entender un pouquiño mejor quienes somos». A lo que llovieron aplausos.

Corto de la Fundación Castelao

El acto empezó con la proyección de un cortometraje de animación en blanco y negro, concebido y ejecutado por la Fundación Castelao, con dirección de Marina García López, ilustración de María Agustina Jouandon, animación de Jose Garnelo, proyección de Iván Torres Hernández, y voz en off de Faia Díaz Novo y Diego Vázquez Miramontes. En un encuentro presentado por la periodista y escritora Rosa Aneiros, se dio un galardón inicial al presidente de la citada fundación, Miguel Anxo Seixas Seoane, que hizo el primer discurso de la cita y recibió esa distinción de manos de al alcaldesa y del concejal sin acta Gonzalo Muiños. Todo ello parte de una cita donde se entregaron unas distinciones Alba de Gloria, que, aparte de aplausos y cariño conllevan una obra de José Castro, de Noroeste Obradoiro, Premio Nacional de Artesanía 2021.

Listado de las personas galardonadas en las dos ediciones previas

En la primera edición de este galardón establecido en 2023 tras la llegada del actual gobierno municipal, se distinguió a la Fundación Catedral de Santiago (lo recibió en representación, su director, Daniel Lorenzo), los equipos femeninos de Hockey Club Raxoi, Rosa Álvarez Prada (decana del Colegio Oficial de Psicoloxía de Galicia y directora técnica del Plan Sociocomunitario del barrio de Vite) y Ánxeles (Angie) González Porto (dueña del pub Borriquita de Belém e integrante de la asociación cultural Cidade Vella ). Y en el pasado año 2024, el Alba de Compostela fue para la presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego, Concha Losada, el comerciante Xaquín Mato, la catedrática en Farmacología de la Universidad de Santiago de Compostela, Mabel Loza y el presidente del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández.