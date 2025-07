Gómez Besteiro: «Galicia non é unha bandeira que se saca en festivos. Galicia é unha causa diaria»

Un año más el PSdG volvió a Rianxo para celebrar el Día de Galicia. En este Ano Castelao, el líder de los socialistas de Galicia se acercó al busto del autor, como lleva celebrando la corporación desde hace casi 30 años, aprovechó para «defender unha Galicia que se constrúe e sen pedir permiso e sen complexos». Al tiempo que reivindicó «un galeguismo útil, sen exclusións» y apeló a la obra de Castelao, criticó la «nostalxia» y las «etiquetas» con la que otros celebran el 25 de julio. «Galicia non é unha bandeira que se saca en festivos. Galicia é unha causa diaria», profirió el secretario general del PSdeG en su discurso en Rianxo.

Junto al líder del PSOE gallego estaba el secretario de la agrupación local de Rianxo, Óscar Rial, y numerosos cargos y militantes del partido que realizaron una ofrenda floral a Castelao al comienzo del acto. Además, José Ramón Gómez Besteiro no solo habló del «sentimento de pertenza» a la comunidad gallega, sino que también dedicó unas palabras a la situación global actual. Desde el pueblo rianxeiro, el PSdeG advirtió de los «líderes perigosos ao mando de potencias nucleares. Vemos un xenocidio en Gaza que moitos aínda xustifican. Vemos unha guerra brutal en Ucraína que algúns —mesmo aquí en Galicia— prefiren ignorar».

El precio de la vivienda, clave en el acto

Tras criticar al Partido Popular y al Bloque Nacionalista Gallego, Gómez Besteiro recordó la problemática inmobiliaria como «outro dos eixos centrais». En este 25-J, su discurso recordó que la crisis de los alquileres «golpea á mocidade, empobrece á clase traballadora, retrasa proxectos de vida e agranda a fenda social». En ese sentido, echó la vista atrás y rememoró el año 2007, apelando a las políticas de «liberalizar e desregularizar» llevadas a cabo por la Xunta de Galicia.

«Ese boicot á nosa dignidade lingüística vai perseguilo sempre»

En el acto celebrado por el Día de Galicia lamentó la situación diglósica actual. «Se fose polo Presidente da Xunta, hoxe non se podería falar no Congreso dos Deputados», adivinó Besteiro, recordando la postura del PP con respecto al uso de los idiomas cooficiales en la Cámara Baja. «Ese boicot á nosa dignidade lingüística vai perseguilo sempre», vaticinó refiriéndose a la prohibición de usar el gallego en los organismos europeos.

Finalmente, concluyó su discurso volviendo a Castelao y remitiéndose su máxima de «un galego que non se rebela non é galego». También se mostró optimista con respecto al futuro del partido en Galicia, asegurando tener «motivos de sobra para seguir loitando, porque sabemos que poden cambiar as cousas».