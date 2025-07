«Debemos hacer de Galicia una región innovadora que atraiga investigadores»

Cuando en los grupos gallegos de investigación se hable inglés será señal de que las cosas se están haciendo bien, asegura Pablo Ouro, al que la Xunta ha encomendado una nueva línea de trabajo en el Cesga, el centro gallego que paso a paso se ha ido situando en la vanguardia internacional en infraestructuras de computación.

Lleva ya unas semanas trabajando en el Cesga. ¿Cómo ha sido el desembarco?

Por ahora, aún estoy con el cambio de mentalidad. Al final, trabajar en España no es lo mismo que hacerlo en Reino Unido. Las cosas no funcionan igual.

¿Por qué?

La burocracia aquí es bastante más compleja.

¿Qué ha aprendido de esa estancia tan larga en Reino Unido?

Quizás lo que más me ha gustado de trabajar en Reino Unido es ver las oportunidades que se le brindan a gente que no es necesariamente la más brillante. Por ejemplo, yo hice Ingeniería de Caminos en A Coruña y creo que no estoy ni en el top 20 de mi promoción, porque había gente súper buena. Pero allí no se miran tanto las notas, sino las aptitudes y la ambición. Y se respeta mucho la flexibilidad de las personas. Hay gente que trabaja mejor a ciertas horas del día, unos tienen más compromisos familiares que otros... Dar flexibilidad a la gente hace que todos podamos producir más y mejor.

¿Y del Cesga qué le ha atraído?

Cuando hablé con el director [Lois Orosa] hace unos dos años, me llamó la atención el plan que tenían a medio y largo plazo, en cuanto a inversiones y a las perspectivas de la Xunta. Y veo que eso sigue vigente. Creo que de aquí a 2030 el Cesga se va a consolidar como un referente en investigación a nivel internacional.

«Vamos a demostrar que las inversiones en supercomputación tienen un beneficio directo en la sociedad»

El reto es que esa investigación acabe llegando a las empresas. ¿Es complicado?

La transferencia de la investigación a la innovación, a algo más tangible, es complicada. Pero los investigadores nos estamos posicionando muy bien. Yo llevo varios años haciendo proyectos con empresas y está claro que es fundamental, sobre todo para regiones como Galicia, que traigamos la innovación más avanzada a nivel mundial y que las empresas puedan explotarla a nivel comercial.

¿Empresas gallegas?

Yo no soy muy regionalista. Creo que el mercado es el mundo. Sí es cierto que el Cesga tiene más facilidades para transferir a nivel local, pero no hay límites.

¿Está ya compitiendo el Cesga con los grandes centros internacionales de investigación?

El reto es grande, pero creo que se está haciendo muy bien. Yo estaba muy cómodo en Reino Unido, no tenía la ambición de cambiar, pero esto fue una oportunidad. No me veo como un retornado, sino como una persona que viene del extranjero a un centro que está apostando de manera muy fuerte por la investigación y por situarla a nivel internacional. Porque coincide que soy gallego. Pero, si no, habría apostado igual por el Cesga. El respaldo de la Xunta al decreto de la carrera investigadora es ya una declaración de intenciones de que se apuesta porque la gente se quede a medio y largo plazo.

Es decir, no regresa a Galicia por amor a la tierra, sino por amor a la investigación...

Sí. También hay un componente familiar, pero básicamente los deberes se han hecho bien y eso es lo que más me ha atraído.

¿Es imprescindible trabajar en el extranjero para llegar a destacar en la investigación?

No es imprescindible, pero es altamente recomendable. Creo que hay grupos de investigación en Galicia que son potentes, y, si una persona está cómoda trabajando aquí, tiene los apoyos necesarios y produce ciencia de primer nivel, puede quedarse. Pero las estancias en el extranjero son positivas.

«Hay una apuesta de la Xunta porque el investigador se quede a medio y largo plazo»

También los extranjeros pueden venir a Galicia a hacer ciencia de primer nivel...

Sí. Lo que a mí me gustaría es ver ese ambiente internacional en el Cesga. Que el día de mañana entre en la oficina y lo que se hable sea inglés.

¿No es más importante recuperar el talento gallego que se ha marchado?

Hay gente que se ha marchado y que está contenta. Y también es un logro distribuir materia gris de gran calidad por el mundo. El objetivo es que Galicia sea un sitio que incentive a la gente a venir. No solo a los gallegos, sino que un británico, un alemán, un indio digan: «Me voy a Galicia porque hay un ecosistema bueno». El objetivo es hacer de Galicia una región innovadora y atraer gente de cualquier nacionalidad que quiera hacer su trabajo aquí lo mejor que pueda. Vendrá gente muy buena y eso será positivo para todos.

¿Va a conseguir eso el Cesga?

Yo creo que vamos a demostrar que las inversiones públicas que se hacen en tecnología de datos, supercomputación o computación cuántica tienen un beneficio directo en la sociedad. Si el día de mañana mejoramos las predicciones meteorológicas o los antibióticos, todos nos beneficiaremos.

¿Es sacrificado ser investigador?

Un investigador trabaja para sí mismo, para ganar caché. Cuando uno tiene la ambición de producir ciencia de primer nivel, tiene que comprometerse. Yo tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona y no me importa echarle horas. Y eso ya está dando sus frutos.

Pero la precariedad puede desmotivar a un buen investigador. ¿Es una utopía la estabilidad en estos perfiles profesionales?

No es una utopía, pero sí muy complicado, porque, al final, la oferta de organismos de investigación es muy escasa.