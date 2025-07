En libertad el portavoz del PSOE de Cospeito investigado por un delito de lesiones a su pareja

La magistrada del Tribunal de Instancia de Vilalba, con competencia en materia de violencia de género, ha decretado este lunes libertad para el portavoz del PSOE en el municipio lucense de Cospeito, Daniel Irimia, que fue detenido por agentes de la Guardia Civil en la madrugada del domingo acusado de empujar a su pareja en una boda que se celebraba en Vilalba (Lugo).

El acusado, que se acogió a su derecho a no declarar, está siendo investigado por un delito de lesiones y no se le ha impuesto ninguna medida de protección porque tampoco se ha solicitado, ya que, según ha sabido Europa Press, por el momento no se ha cursado denuncia por parte de la víctima, ni ha necesitado atención médica.

Los hechos sucedieron a última hora de la fiesta cuando, al parecer, el portavoz socialista habría empujado a su pareja, que cayó al suelo. Tras ello, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar del enlace. Posteriormente, se procedió a la detención del varón, que fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció hasta la mañana de este lunes.