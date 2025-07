A Mesa pola Normalización Lingüística denuncia que una empresa de riesgos laborales pretende cobrar a mayores por emitir documentos en gallego

A Mesa pola Normalización Lingüística denuncia un nuevo episodio de discriminación a la lengua gallega. Esta vez, según emitió la organización en un comunicado, se trata de una entidad de prevención de riesgos laborales que no quiso expedir un documento en gallego, a petición de un cliente, en las mismas condiciones que lo haría en castellano. Taprega Prevención de Riesgos, con sede en Santiago y en A Coruña, «pretende cobrar por emitir documentos en galego, que serían elaborados cun tradutor automático, - ao custe de 9 céntimos por palabra, tal e como lle indicou a un clinete que solicitou a documentación de prevención de riscos en galego», explica A Mesa. Por su parte, desde Taprega aseguran que «la traducción integral de documentación técnica supone un servicio adicional que, en la actualidad, no es obligatorio por ley ni está incluído en las condiciones estándar de los contratos».

El afectado registró una reclamación en Liña do Galego, un buzón de quejas de A Mesa pola Normalización Lingüística. Entonces, «esixiulle formalmente a Taprega que ofreza á clientela galega a documentación na nosa lingua, “sen custe adicional”, e solicitoulle ao seu responsable que tome as medidas precisas para rematar con este tipo de situacións e evitar que se repitan no futuro», indica A Mesa en un comunicado.

Sin embargo, el subdirector general de Taprega, Pablo Cobas, insiste en la legalidad de su actuación. Desde esta empresa de prevención de riesgos aseguran cumplir «con sus obligaciones legales entregando toda la documentación requerida en castellano». Tal y como recoge la Lei 1/1983 de 15 de xuño de normalización lingüística, «tódolos galegos teñen o dereito de usar a lingua». Además, Elsa Quintas, directora del Observatorio de Dereitos Lingüísticos, advierte que según lo dispuesto en la Lei 7/1998 de 13 de abril sobre condicións xerais de contratación, «tratar de recobrar os honorarios dun tradutor-xurado ou o uso dun tradutor automático constitúe unha conduta discriminatoria e delictiva».