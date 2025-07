El hostelero que echó a un grupo de israelíes de su bar en Vigo, al salir del juzgado: «Ahora el juez ya sabe la parte que no salió en el vídeo»

«He podido explicarme. Estoy tranquilo», manifestó esta mañana al salir de los juzgados Samir Slim, el hostelero de Vigo investigado por un delito de odio al expulsar de su terraza a un grupo de clientes israelíes. «Ahora el juez ya sabe la parte que no salió en el vídeo», detalló mientras confesaba sentirse aliviado y «liberado» tras poder contar su versión de los hechos.

Simpatizantes de la causa palestina y contra el genocidio de Israel arropan el hostelero que expulsó a un grupo de turistas israelíes de su bar en Vigo. / Alba Villar

Slim, de origen libanés y afincando en la ciudad olívica, estuvo arropado a su llegada y su salida de la Ciudad de la Justicia por un grupo de unos 200 activistas y simpatizantes de la causa palestina y contra el genocidio de Israel. Los concentrados desplegaron pancartas y carteles con los lemas «Paremos o xenocidio», «Eu odio o xenocidio», «El genocidio es delito», «Todos con Samir y Palestina» y entonaron cánticos como «Palestina vencerá» mientras ondeaban banderas del país.

Tanto al entrar como al salir, el investigado -que lucía una 'palestina'- se acercó a los manifestantes para agradecerles su apoyo y acompañamiento: «Me quedo muy tranquilo de ver que este es un país humano».

El hostelero compareció pasadas las 10 horas en el Juzgado de Instrucción número 4, donde por algo más de una hora respondió a todas las preguntas del juez y la Fiscalía. El grupo de israelíes expulsados de su local no se ha personado en la causa.

Samir Slim, en el centro de la imagen con una 'palestina', agradeciendo el apoyo a los concentrados antes de declarar en la Ciudad de la Justicia de Vigo. / Alba Villar

Una expulsión grabada y convertida en vídeo viral

Los hechos que derivaron en la imputación de Samir Slim por un presunto delito de odio ocurrieron el pasado 8 de julio en Vigo, en el local que el hostelero regenta en la calle Areal y que él mismo grabó con su móvil. «Estáis invitados, gracias. Fuera de aquí. Matáis Palestina. Vais a comer en Gaza, allí hay cerveza buena», les dice mientras recoge las consumiciones que les había servido en la terraza, de donde los expulsa. «Hijos de puta, matan gente y vienen aquí de vacaciones. Fuera de aquí», les espeta mientras el grupo se levanta de sus sillas y le responden con un «fuck Palestina» mientras se alejan del local.

«Salió de mi alma decirles que no pueden estar en mi restaurante. No es antisemitismo, es humanidad contra un genocidio que yo sufro como si estuviera en Gaza. En mi bolsillo no puede entrar dinero pagado por ellos», explicaba el hostelero a FARO tras el revuelo creado por el vídeo.

«Se comportaban de forma agresiva. Pedían las cosas como si fuesen militares [...] Hasta gritaron '¡Viva Israel!'», relataba entonces al decano y señalaba este momento como el detonante de la expulsión.

Cedido

«Él se alteró, gritó, pero nosotros no respondimos con violencia (…) Solo al final, cuando ya nos alejábamos, le gritamos desde varios metros de distancia '¡Viva Israel!'», explicó uno de los turistas expulsados al medio digital Enfoque Judío. Este integrante del grupo, que llegó a la ciudad olívica a bordo del crucero «Independence of the Seas», relató a esta publicación que el hostelero se acercó a preguntarles si eran de Turquía, a lo que ellos respondieron diciendo que eran «de Israel, con orgullo», lo que, según su versión, provocó los ataques. «En ese momento uno de los amigos del grupo comentó: ‘Creo que nos quiere echar’. Al principio no lo creímos. Luego el hombre entró al restaurante y salió teléfono en mano gritando, insultándonos, diciéndonos que nos fuéramos, y repitiendo ‘¡Palestina, Palestina! (…) Sí le dijimos desde la distancia, unas decenas de metros, ‘¡Viva Israel!’ y ‘Israel is good'», detalló.

En cuestión de horas, el vídeo recorrió las redes como pólvora, generando una cascada de reacciones a favor y en contra de Samir. Un día después de los hechos, el miércoles, un vecino de Madrid que lo visualizó alertó a la Policía Local de Vigo de la comisión de un posible delito de odio. El cuerpo municipal elaboró un informe que remitió a la Policía Nacional.

El suceso llegó hasta la Embajada de Israel, que publicó un tuit en el que proclamaba: «Es completamente inaceptable que en la España de 2025 se haya creado un clima que permita que se expulse a personas de un restaurante simplemente por ser israelíes. Una Europa en la que los judíos tienen miedo de hablar hebreo es una Europa con un problema muy grave, que es el resultado de una flagrante hostilidad hacia los judíos y los israelíes».

El mismo Samir, que recibió multitud de mensajes de apoyo y de odio (incluso en la reseñas de Google de sus negocios), acudió el jueves a la comisaría olívica. «Sé que va a ser difícil, pero quiero volver a la normalidad», afirmaba tras declarar en comisaría por un presunto delito de odio.

Tras ello, el TSXG confirmaba la cita en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo del hostelero como investigado.